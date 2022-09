EN Hotel to położony w Tatrzańskim Parku Narodowym budynek dawnego Energetyka, którego bryła wpisuje się w górski krajobraz.

Sercem EN Hotel jest kuchnia bazująca na sezonowych i lokalnych produktach. EN to dwupoziomowy, kameralny obiekt położony w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego, na szlaku, który prowadzi na Myślenickie Turnie, tuż przy nartostradzie. Znajduje się na wysokości 1030 m n.p.m., 100 m od dolnej stacji kolejki linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Obiekt jest częścią obszaru Natura 2000. To teren, na którym nie można stawiać nowych budynków. Hotel mieści się w zabytkowym budynku dawnego Energetyka. To właśnie stąd wzięła się jego nazwa - EN Hotel.

Obiekt łączy w sobie barwną przeszłość z funkcjonalną nowoczesnością. Dzięki temu obiekt na każdym kroku zachwyca niesamowitą historią, dizajnem i energią.

Do dyspozycji gości jest także restauracja, utrzymana w duchu neo fine dining, która pozwoli zaspokoić apetyt po dniu pełnym wrażeń. To właśnie EN Restaurant, którą opiekuje się kucharz Jakub Celek, jest sercem hotelu. W serwowanych daniach najważniejsza jest jakość lokalnych, sezonowych produktów, które pochodzą z miejsc oddalonych maksymalnie 100 km od siedliska.

