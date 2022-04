Energylandia, Mandoria, Magiczne Ogrody czy Majaland już gotowe na sezon 2022. Jakie ceny i nowe atrakcje?

Drzwi do wielu parków zostaną otwarte już w kwietniu 2022.

Energylandia i Majlandia uruchomią w sezonie 2022 nowe strefy atrakcji.

Będą też specjalne wydarzenia m.in. Polowanie na Wielkanocne Jajka z Super Wings, Święto truskawki czy pokazy iluzjonisty Macieja Pędy.

Energylandia

Energylandia rozpoczęła sezon wiosenny 2 kwietnia. Na razie otwarta jest jednak tylko w pierwszy i drugi weekend kwietnia od godziny 10:00 do 18:00.

Codziennie park będzie dostępny dla gości od 18 kwietnia - przez cały tydzień w takich samych godzinach.

W sezonie 2022 Energylandia zapowiada otwarcie siódmej strefy Sweet Valley - krainy zbudowanej z czekolady i lizaków.

Fot. mat. pras.

W tym roku odwiedzający Energylandię za wstęp indywidualny zapłacą 109 zł za bilet ulgowy, 159 zł za bilet normalny. Wstęp dwudniowy jest dostępny odpowiednio za 199 zł i 289 zł. Wstęp za złotówkę obowiązuje dzieci do trzech lat oraz osoby przed osiemnastymi urodzinami w czasie, kiedy park świętuje ich urodziny. Płatność za Bilety może być realizowana Bonem Turystycznym.

Odwiedzający mogą dokupić posiłek za 50 zł i miejsce na polu namiotowym, dopłacając 20 zł w ramach biletu turystycznego. Energylandia w Zatorze w południowej Polsce, w województwie małopolskim posiada rollercoastery uznane za najlepsze w Europie w 2020 roku.

Majaland Kownaty

Park rozrywki z pszczółką Mają w Kownatach w województwie lubuskim oferuje cztery nowości: Jett Fly w nowej strefie Super Wings, Aqua Team Playground, Wielką Falę i Wodną bitwę.

Park od początku kwietnia do końca października czynny jest od 10:00 do 18:00. Majlandia z okazji wiosny przygotowała także wydarzenie: Polowanie na Wielkanocne Jajka z Super Wings.

Fot. mat. pras.

W tym sezonie bilet dla osób niższych niż 85 cm w Majalandii dostępny jest za jeden złoty. Osoby między 85 a 99 cm wzrostu wejdą do parku za 59,90 zł. Bilet normalny dla osób o wzroście 1 m i więcej - 115 zł. Park oferuje także m.in. bilet seniora w cenie 59,90 zł i popołudniowy za 70 zł.

Mandoria

Park rozrywki z atrakcjami dla najmłodszych w Rzgowie koło Łodzi tej wiosny przyciągnie gości świętem truskawki, które potrwa od 26 maja do 28 czerwca.

W parku obowiązują m.in. bilet jednodniowy na wszystkie atrakcje za 99 zł i bilet rodzinny, w promocji za 297 zł. Za ten ostatni płatność przyjmowana jest Bonem Turystycznym. Park dostępny jest przez cały rok.

Legendia

Legendia w Chorzowie rozpoczyna sezon wiosenny 16 kwietnia, jednak do 12 czerwca jest nieczynny w tygodniu - od poniedziałku do czwartku.

Park Legendia oferuje bilet ulgowy sezonowy, który pozwala na wejście codziennie w sezonie letnim 2022 w promocyjnej cenie za 119 zł, a normalny bilet sezonowy to 129 zł. Wejście jednodniowe dla gości parku w sezonie wysokim to 139 zł.

Farma Iluzji

W Trojanowie, około 80 km od Warszawy, Lublina, Radomia, Mińska Mazowieckiego i Siedlec działa parku Farma Iluzji. Atrakcje dla zwiedzających będą dostępne od 23 kwietnia.

Dla gości przygotowane będą pokazy iluzjonisty Macieja Pędy.

Park oferuje dla zwiedzających bilety jedno- i dwudniowe a ich ceny wahają się od 5 zł dla najniższych do 444 zł za bilet rodzinny 2+2.

Magiczne Ogrody

W województwie lubelskim Magiczne Ogrody zaczynają sezon wiosenno-letni od 23 kwietnia i nie zdradzają jeszcze swoich niespodzianek.

Wstęp do parku dla najmniejszych to 5 zł. Bilet normalny jest dostępny za 75 zł a ulgowy za 65 zł. Park oferuje także bilety rodzinne za 189 zł dla trzech osób i 249 zł dla czterech osób.

Łeba Park

Rodzinny park rozrywki Łeba Park będzie gotowy od 16 kwietnia ze swoimi stałymi atrakcjami. Do tego parku dzieci do 4 lat wejdą bezpłatnie, bilet normalny to 95 zł a ulgowy 75 zł. Cennik parku obowiązuje do 25 września.

Jura Park Krasiejów

Dinozaury z Krasiejowa dostępne będą dla odwiedzających od trzeciego weekendu kwietnia.

Bilet umożliwiający skorzystanie ze wszystkich atrakcji to 89 zł i ulgowy za 79 zł. Park już informuje o letnich półkoloniach, które rozpoczną się 27 czerwca.