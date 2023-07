Park rozrywki w Zatorze podsumowuje 9 lat działalności, szykuje nocne atrakcje i planuje budowę hotelu oraz parku wodnego. Zaczynali działalność na 26 ha, teraz mają 70 ha, a docelowo Energylandia ma zajmować 200 ha.

Największy park rozrywki w Polsce - Energylandia w Zatorze szykuje nowe atrakcje.

W ciągu 9 lat działalności Park Rozrywki Energylandia w Zatorze odwiedziło koło 11 mln ludzi.

14 lipca zatorski park Energylandia świętował dziewiąte urodziny.

Od 15 lipca Energylandia rusza z kolejnym cyklem imprez Magic Night, połączonym z eventem Beach Party.

W 2025 roku park rozrywki planuje zajmować powierzchnię aż 200 hektarów.

Magic Night w Energylandii to wakacyjne, sobotnie wydarzenie pełne, m.in. nocnych pokazów i wielu atrakcji. W tym roku odbędzie się aż sześć edycji wydarzenia.

Kraina roller coasterów w eEnergylandii po raz kolejny rozbłyśnie światłem nocnych iluminacji, mat. pras.

Pierwsza najgorętsza impreza w roku 2023 odbędzie się już 15 lipca, a następnie: 22, 29 lipca oraz 5, 12 i 19 sierpnia.

W tych dniach Energylandia otwarta będzie od 10:00 do 23:00, co oznacza nie 10, a aż 13 godzin zabawy. Do dyspozycji gości pozostają wszystkie 123 atrakcje parku rozrywki w Zatorze, ale także specjalnie przygotowane nowości.

Wszyscy będą mogli podziwiać niesamowite pokazy, świetlne iluminacje roller coasterów, karuzel, a także wyjątkowo na tę okazję przygotowane show.

Jak zapewnia organizator, finałowym punktem sobotniej zabawy będzie jedyna w swoim rodzaju świetlna parada.

Panorama Energylandii za dnia zapiera dech w piersi, jednak po zmroku to miejsce nabiera zupełnie innych barw. mat.pras.

Podczas nocy Magic Night tropikalny Water Park zamieni się w miejsce największej imprezy.

Od 15 lipca Energylandia rusza z kolejnym cyklem imprez Magic Night, połączonym z eventem Beach Party. mat.pras.

Energylandia: 9 lat, 11 mln klientów

Park rozrywki już od 9 lat przyjmuje gości z całego świata. Jedyną przerwą w działalności był czas pandemii, ale jak zapewniła w rozmowie z PAP dyrektor ds. marketingu parku Justyna Dziedzic, szybko o tym zapomniano.

Tak świętowano dzień dziecka w Energylandii, mat.pras.

Turystyka krajowa bardzo szybko się odrodziła, zaczęli też wracać goście zagraniczni - sporo mamy ludzi z Czech, Słowacji czy Litwy, ale też na przykład ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - mówiła Justyna Dziedzic.

Jej zdaniem część klientów przyjeżdża do Energylandii przy okazji zwiedzania innych miejsc w Polsce, a dla niektórych park jest głównym celem podróży.

Energylandia planuje hotel i park wodny

Odwiedzający Energylandię przyjeżdżają często na dwa, trzy dni, korzystając z lokalnej bazy noclegowej, ale to się może wkrótce zmienić. W planach inwestorów parku rozrywki w Zatorze są kolejne inwestycje.

Park rozrywki Energylandia już od 9 lat przyjmuje gości z całego świata. mat.pras.

Docelowo, Energylandia będzie zajmować powierzchnię aż 200 hektarów. W planach na kolejne lata jest, m.in. budowa aquaparku pod dachem oraz czterogwiazdkowego hotelu.

Park Energylandia zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 20 kilometrów. W Energylandii, kupując jeden bilet wstępu można korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.

W Energylandii, kupując jeden bilet wstępu można korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu. mat.pras.

Jak przyznała Justyna Dziedzic w rozmowie z PAP, choć nie brakuje chętnych na skorzystanie z wodnej części parku, to największą popularnością cieszy się niezmiennie jego 18 rollercoasterów.

Energylandia szykuje moc atrakcji, mat.pras.

Część parkingowa jest w stanie pomieścić kilka tysięcy samochodów.







