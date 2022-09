Enoturystyka, czyli podróżowanie po winnicach i smakowanie lokalnych specjałów to jeden z podróżniczych trendów, który nabiera rozpędu.

Jesień to czas winobrania i oprócz wiosny to najlepszy moment, by udać się na dłuższą lub krótszą wycieczkę do wybranego regionu słynącego z produkcji win, również w Polsce.

Bilety we wrześniu są średnio o 21 proc. tańsze (średnia cena około 110 euro), niż w sezonie wakacyjnym.

Prognozy wskazują, że globalny rynek enoturystyki wzrośnie z 6,98 mld USD w 2021 r. do 7,68 mld USD w 2022 r.

Szacuje się, że w 2026 roku rynek będzie wart 12,99 mld USD w 2026 r.

Jesień to czas winobrania i oprócz wiosny to najlepszy moment, by udać się na dłuższą lub krótszą wycieczkę do wybranego regionu słynącego z produkcji win, posmakować życia w winnej agroturystyce, poznać lokalną kuchnię, zwyczaje czy tradycje mieszkańców, a także wybrać się na winny festiwal. To fantastyczny pomysły na przedłużony weekend za granicą, ale i w Polsce oraz możliwość odkrywania jej od innej strony. Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i podróży oraz firma z sektora travel-tech o czeskich korzeniach, tym razem zabiera nas w podróż winnym szlakiem i podpowiada gdzie warto się udać, by rozpocząć winną przygodę. Czeskie Morawy to jedna z propozycji na nietuzinkowy weekend w urokliwej agroturystyce, ale na liście TOP 5 winnic w Europie doskonałych na jesiennych weekend Kiwi.com znajdzie się więcej nietuzinkowych propozycji, jak Polska, Węgry, Słowenia czy Chorwacja. Loty od 68 zł!

Winne podróże to propozycja w zasadzie dla każdego, nie tylko koneserów winnych trunków. W Europie enoturystyka jest szczególnie popularna na Węgrzech, w Gruzji i we Francji, a winnice coraz częściej poszerzają swoją ofertę o wyroby kosmetyczne oparte na winnych recepturach, agroturystyki, w których można spędzić urokliwy weekend, a nawet spa. Szacuje się,1 że globalny rynek enoturystyki wzrośnie z 6,98 mld USD w 2021 r. do 7,68 mld USD w 2022 r., z kolei szacuje się, że w 2026 roku rynek będzie wart 12,99 mld USD w 2026 r.

W Europie enoturystyka jest szczególnie popularna na Węgrzech, w Gruzji i we Francji.

Polska oferuje co najmniej kilka winnych szlaków w różnych regionach, na południu kraju. Najstarszy i najdłuższy to Lubuski Szlak Wina i Miodu, który oferuje niesamowite walory przyrodnicze, a także wiele atrakcji kulturalnych w postaci kilku muzeów, a także zamku - Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim. W województwie dolnośląskim zlokalizowany jest jedyny w swoim rodzaju, który łączy nie tylko lokalne winnice, ale również browary rzemieślnicze - Dolnośląski Szlak Piwa i Wina. Fani winnych podróży, którzy poszukują również nietuzinkowych walorów krajobrazowych powinni udać się również na Roztocze, gdzie przebiega jeden z najbardziej urokliwych winnych szlaków w Polsce - Roztoczański Szlak Winnic. Winnice pokrywają lokalne wzgórza, dzięki czemu prezentują się naprawdę bajecznie. Roztocze to region, który słynie z największej liczby dni słonecznych w kraju, co niewątpliwie sprzyja uprawie winorośli.

Polska oferuje co najmniej kilka winnych szlaków w różnych regionach, na południu kraju.



Tokaji to nie tylko nazwa dobrze znanego w Polsce wina, ale również najsłynniejszego na Węgrzech oraz w Słowenii regionu winiarskiego, znanego z produkcji słodkich trunków. Na Węgrzech, które są jednym z najstarszych krajów winiarskich i które należą do czołówki europejskich producentów win, fani winnych podróży mają do dyspozycji aż 22 winne szlaki. Jedną z unikatowych rzeczy w regionie Tokaj wartych uwagi, jest rozległy system podziemnych piwnic, w których panuje mikroklimat, zapewniający doskonałe warunki do starzenia wina. Ściany winnic pokrywa specjalna czarna pleśń, która żywi się alkoholem parującym z wina. Kiwi.com rekomenduje odwiedzić lokalne zakłady bednarskie i zobaczyć, jak powstają dębowe beczki - beczki z węgierskiego dębu mają własny profil smakowy i są cenione na całym świecie. Na turystów czeka kalendarz winnych imprez - festiwale wina to doskonałe miejsce, by posmakować wina z wielu różnych regionów. Jednym z najpopularniejszych festiwali jest coroczny Festiwal Wina w Budapeszcie, który jesienią odbywa się na Zamku Królewskim.

Tokaji to nie tylko nazwa dobrze znanego w Polsce wina...



Słowenia, choć jest niewielkim krajem, to posiada około 28 400 winnic, które produkują 90 milionów litrów wina rocznie. Podobno na każde 70 mieszkańców kraju przypada jedna winnica lub winiarnia, rekordowa cena za butelkę prestiżowego wina deserowego to ponad pół miliona EURO. Słowenia to kraj nieograniczonych możliwości w zakresie enoturystyki - od degustacji win, po smakowanie lokalnej kuchni i aktywności na świeżym powietrzu. Choć winne podróże można realizować tam w zasadzie przez cały rok, to najlepszym czasem jest wiosna i jesień. 11 listopada, w dniu Św. Marcina, odbywają się obchody zbiorów wina, a to oznacza liczne biesiady i degustację lokalnej produkcji. Przedłużony weekend z wizytą w Lublanie, stolicy kraju, będzie wystarczający by zwiedzić nie tylko malownicze miasto, ale również udać się na degustację do regionu Podravje lub doliny Vipava. Kiwi.com podpowiada, że podróż do Słowenii można rozpocząć w Lublanie, jak również w Wenecji, oddalonej od stolicy Słowenii o zaledwie 2,5h drogi samochodem. Koneserom winnych smaków spragnionych wrażeń Kiwi.com poleca udanie się do Włoch, Austrii, Węgier czy Chorwacji - stamtąd to dosłownie rzut beretem.

Słowenia, choć jest niewielkim krajem, to posiada około 28 400 winnic.



Będąc w Czechach koniecznie trzeba odwiedzić Morawy - urokliwy, dziewiczy region, pełen tradycji, historii, winnic, ale i spektakularnych zamków, których nie sposób jest zliczyć. Morawskie winnice i winiarnie mają wiele do zaoferowania. Wina z południowej części regionu są uważane za skarb narodowy i są cenione w świecie. Do głównych regionów upraw winorośli należą: Znojmo, Mikulov, Velké Pavlovice i Slovácko. Turystyka winna w Czechach jest bardzo dobrze rozwinięta - lokalne winnice i winne agroturystyki nierzadko w swojej ofercie mają również spa, gwarantujące relaks i wypoczynek. Dodatkowo, Morawy to absolutny raj dla rowerzystów, na których czekają malownicze szlaki. Jesień to doskonały czas na czeskie winobranie - fani nie mogą przegapić jesiennych obchodów Burčáka (tradycyjnego młodego wina morawskiego) oraz listopadowych degustacji młodych win świętomarcińskich.

Będąc w Czechach koniecznie trzeba odwiedzić Morawy.

Chorwacja to od lat jeden z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków wakacyjnych podróży. Mało kto wie, że kraj ten staje się bardzo modnym kierunkiem na mapie winnych podróży. Nie ma się czemu dziwić - to jednym z najstarszych krajów w Europie, produkującym wspaniałe czerwone i białe wina od ponad 2500 lat. Chorwacja szczyci się 130 rdzennymi odmianami winogron, które oferują wyjątkowe możliwości degustacji wina. Przygodę z chorwackim winem najlepiej rozpocząć od wycieczki połączonej z degustacją wina z lokalnym przewodnikiem. Doskonałą opcją na przedłużony weekend jest Dubrownik z odkrywaniem smaków wina półwyspu Peljesac, alternatywę stanowi dobrze znany Split, z którego można udać się na degustację w malowniczych okolicznościach przyrody, na wyspę Hvar i Brac. Najlepszy czas na winne podróże to okres winobrania, który trwa od końca sierpnia do października. W tym czasie można uwzględnić dodatkową atrakcję, jaką jest polowanie na białe trufle (sezon białych trufli trwa od września do stycznia).

W Chorwacji atrakcją połączoną z winem jest polowanie na białe trufle.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl