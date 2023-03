Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestuje do 19 mln euro w Renters.pl, drugiego co do wielkości operatora najmu krótkoterminowego w Polsce.

Polish Enterprise Fund VIII w ramach tej inwestycji obejmie do 80 proc. akcji Renters.pl.

Warunkiem zawarcia transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Renters.pl działa na atrakcyjnym i szybko rozwijającym się rynku zarządzania wynajmem krótkoterminowym. Renters.pl założyli w 2018 roku Marta i Kamil Krzyżanowscy oraz Aniela i Sebastian Hejnowscy. Firma zaczynała jako operator 15 apartamentów wakacyjnych w Świnoujściu. W ciągu zaledwie kilku lat stała się jednym z największych graczy na tym rynku i najszybciej rozwijającym się zarządcą nieruchomości na wynajem krótkoterminowy w kraju. W 2019 roku Renters.pl przejął Little Home, spółkę należącą do Wojciecha Manieckiego, która obecnie obsługuje ponad 2 tys. mieszkań na wynajem. Sebastian Hejnowski, współzałożyciel Renters.pl sprzedał swoje udziały w spółce. mat.pras. Enterprise Investors kupi zarówno udziały Hejnowskich i Wojciecha Manieckiego, jak i akcje należące do funduszu bValue, zachowując na czele dotychczasowego prezesa Kamila Krzyżanowskiego. Środki pozyskane w ramach transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i akwizycje. - Zespół zarządzający posiada wiedzę rynkową i determinację potrzebną do dalszej budowy portfela nieruchomości Renters.pl oraz realizacji projektów konsolidacyjnych. Jesteśmy dumni, że zespół Enterprise Investors docenił nasze doświadczenie i potencjał dalszego wzrostu - mówi Kamil Krzyżanowski, współzałożyciel i prezes Renters.pl. Naszym planem jest stać się największym zarządcą najmu krótkoterminowego w Polsce, a kiedy nadejdzie odpowiedni moment, możemy nawet szukać możliwości ekspansji dalej – zapewnia Kamil Krzyżanowski. Pierwszy krok do konsolidacji sektora? Renters.pl działa na rynku zarządzania wynajmem krótkoterminowym. Klientami firmy są prywatni i instytucjonalni właściciele nieruchomości, poszukujący kompleksowego krótkoterminowego zarządzania nieruchomościami oraz wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Czytaj więcej Nowe technologie w najmie krótkoterminowym. Apartamenty Renters.pl mają być wolne od wirusów - Odnotowując wzrost w czasie pandemii, Renters.pl udowodnił, że potrafi z powodzeniem skalować swój portfel nieruchomości nawet w najtrudniejszych warunkach - komentuje Dariusz Prończuk, partner Enterprise Investors, odpowiedzialny za tę inwestycję. Polski rynek jest nadal bardzo rozdrobniony, więc aby zachować konkurencyjność, firmy działające w tym segmencie muszą stosować coraz bardziej złożone technologie oraz posiadać odpowiednie zasoby i środki finansowe na utrzymanie wysokiej jakości usług. Stwarza to naturalne bariery wejścia dla nowicjuszy i dobre warunki do konsolidacji - mówi Dariusz Prończuk. - Renters.pl to doskonała platforma do konsolidacji tego sektora zarówno w Polsce, jak i w całym regionie – dodaje. Czytaj więcej Marriott pozyskał operatora apartamentów wakacyjnych w Polsce Oprócz usług marketingowych oferta Renters.pl obejmuje dynamiczny proces zarządzania cenami, obsługę rezerwacji i pobytu gości, sprzątanie, konserwację, a także projektowanie wnętrz oraz profesjonalne usługi fotograficzne. Firma zatrudnia ponad 110 osób i w 2022 roku wygenerowała rezerwacje brutto o wartości blisko 27 mln euro. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

