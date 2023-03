Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestuje do 19 mln euro w Renters.pl, drugiego co do wielkości operatora najmu krótkoterminowego w Polsce. Wniosek trafił do UOKiK.

Polish Enterprise Fund VIII w ramach tej inwestycji obejmie do 80 proc. akcji Renters.pl.

Warunkiem zawarcia transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Renters.pl działa na atrakcyjnym i szybko rozwijającym się rynku zarządzania wynajmem krótkoterminowym.

