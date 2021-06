Erbud podsumował obiadowe środy

Pracownicy Erbud mogli raz w tygodniu zamawiać zestawy lunchowe.

Każdego miesiąca zamawiano około tysiąca posiłków.

Akcja miała na celu wsparcie polskiej gastronomii w czasie pandemii.

Od listopada 2020 r. pracownicy Grupy Erbud, raz w tygodniu, mieli możliwość zamówienia zestawu lunchowego z wybranej restauracji. „Obiadowym środom” przyświecała idea, by wspierać pobliskie lokale, które zespół ERBUD-u chętnie odwiedzał przed pandemią. Wybór restauracji poprzedzało często głosowanie w oddziałach spółki. Każdy miesiąc akcji to około tysiąc zestawów obiadowych, które trafiły do pracowników biurowych ERBUD-u.

Pierwotne „obiadowe środy” miały trwać od listopada do Świąt Bożego Narodzenia. Sytuacja epidemiczna, której konsekwencją były kolejne restrykcje nakładane na sektor gastronomiczny, spowodowały przedłużenie akcji o kolejne miesiące. Teraz, gdy restauracje ponownie otwierają się dla gości, pracownicy będą mogli znów odwiedzić ulubione lokalne.

- Zainicjowanie akcji „obiadowe środy” było naturalnym odruchem wynikającym z potrzeby pomocy, odpowiedzialności i solidarności. W biznesie nie opłaca się być samolubnym. To może przynieść efekt, ale na krótką metę. . Ważne jest odczytywanie potrzeb nie tylko w branży, w której się działa. Pandemia pokazała, jak zmienne, a tym samym niepewne potrafią być warunki do prowadzenia biznesu, a branża gastronomiczna przekonała się o tym dobitnie. Akcja, z czego się bardzo cieszę, została bardzo dobrze odebrana przez pracowników Grupy ERBUD, którzy aktywnie w niej uczestniczyli, podsuwając swoje propozycje w wyborach restauracji.Ich zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu akcji – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD.

Jedną z restauracji uczestniczących w „obiadowych środach” było toruńskie Azzurro.

- Inicjatywę „obiadowe środy” oceniamy niezwykle pozytywnie i bardzo dziękujemy pomysłodawcy. Wsparcie naszej branży, w tych niewątpliwie trudnych czasach, jest niezwykle miłe i budujące. Cieszy nas, że to właśnie restauracje Azzurro były tak chętnie wybierane przez pracowników ERBUD-u, a częstotliwość wyboru naszej oferty może wskazywać, że byli oni zadowoleni z naszych dań. Obsługa tak dużych zamówień sprawia nam wielką frajdę i satysfakcję – mówi Paweł Dowbor, właściciel sieci restauracji Azzurro w Toruniu.