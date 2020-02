Esport, design i nauka przyciągają setki tysięcy gości do Katowic

Od 28 lutego do 1 marca br. Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach po raz kolejny staną się areną zmagań najlepszych graczy komputerowych na świecie w ramach Intel Extreme Masters 2020. W ubiegłym roku organizatorzy wydarzenia odnotowali rekord frekwencji – 178 tys. odwiedzających vs 169 tys. w 2018 roku.

– Jesteśmy gotowi do przyjęcia gości kolejnej edycji Intel Extreme Masters. Spodek znów stanie się globalną stolicą esportowych emocji, przestrzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego wypełnią wystawcy i odwiedzający IEM Expo – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, zarządcy katowickich obiektów. – To zaledwie początek roku, a my już mamy za sobą duże, spektakularne wydarzenia – dodaje.

W weekend, 8-9 lutego br., w dniach otwartych 4 Design Days w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym udział wzięło ponad 25 tys. osób, dla których przygotowano spotkania z ekspertami, gwiazdami telewizji, warsztaty, wystawy tematyczne, ekspozycje ponad 300 producentów oraz targi niezależnych projektantów. Dni branżowe wydarzenia, 6-7 lutego br., zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych – architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych.

Uczestnicząc w 4 Design Days 2020 można było spotkać i posłuchać: amerykańskiego krytyka architektury i pisarza – Aarona Betsky'ego; austriackiego mistrza architektury – Dietmara Eberle; dyrektora jednej z najbardziej znanych pracowni architektonicznych na świecie, Zaha Hadid Architcects - Filippo Innocenti'ego; duet berlińskich architektów z pracowni Deadline Architekten – Matthew Griffina i Brittę Jürgens; cenioną projektantkę ze Szwecji – Annę Seitzberg i szefa londyńskiego oddziału pracowni Chapman Taylor - Petera Farmera.

4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach to największe w tej części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa, 300 prelegentów, 300 wystawców, 17,5 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.

50 tys. osób odwiedziło Międzynarodowe Centrum Kongresowe podczas czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. W sali wielofunkcyjnej, na scenie głównej, w salach audytoryjnych i wykładowych – w przestrzeni całego obiektu zaistniało ponad sto pięćdziesiąt stanowisk pokazowych, odbyły się dziesiątki wykładów, warsztatów i spotkań z ludźmi ze świata nauki. Odwiedzając w dniach 26 i 27 stycznia br. jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie można było spotkać wybitnych ludzi nauki – zarówno z zagranicy (m.in. Seth Shostak, Daniel Tammet, Marc Elsberg, Robert Zubrin), jak i z Polski (prof. Jerzy Bralczyk, Anna Cieplak, Paulina Mikuła, Edwin Bendyk, Zbigniew Libera).