Europa kusi Fattal Hotel Group. Miliard euro na rozwój marek Leonardo Hotels

Kapitał zakładowy zebrany na zakup nowych obiektów obecnie wynosi około 1 mld euro.

W ten sposób spółka rozszerzy portfolio swoich czterech marek: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels i NYX Hotels by Leonardo Hotels.

- Zarówno europejski, jak i światowy rynek hotelarski stoją w obliczu poważnych zmian i procesów restrukturyzacyjnych. Z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość i umacniamy naszą pozycję w segmencie biznesowym i konferencyjnym. Jednocześnie rozszerzamy nasze usługi dla osób podróżujących w celach wypoczynkowych. Dzięki naszym dwóm nowym nabytkom na rynku hiszpańskim (Malaga i Majorka), robimy kolejny krok w kierunku naszych klientów" - mówi Yoram Biton, Dyrektor Zarządzający Leonardo Hotels Central Europe.

W lipcu 2022 r. zostanie otwarty Leonardo Hamburg Altona, zlokalizowany pomiędzy Filharmonią nad Łabą a parkiem Volkspark. Natomiast w 2023 r. otwarty zostanie Leonardo Royal Cologne Airport. Portfolio Grupy Hotelowej Fattal obejmuje obecnie ponad 220 hoteli w ponad 100 lokalizacjach w 15 krajach europejskich i Izraelu.

Szeroki rebranding marki

Równolegle do rozwoju, europejskie oddziały Grupy Hotelowej Fattal przeprowadzają gruntowny rebranding, którego celem jest integracja wszystkich hoteli. W marcu 2022 r. dawne Apollo Hotels w Holandii i Belgii zaczęły działać jako hotele sieci Leonardo Hotels. We wrześniu 2022 r. rozpocznie się rebranding hoteli Jurys Inn: od Dublina do Belfastu i od Glasgow do Londynu, podróżni będą mogli doświadczyć gwarancji najwyższej jakości hotelarskiej. W Wielkiej Brytanii firma wkroczyła ostatnio do nowych i strategicznie ważnych ośrodków, otwierając między innymi: Leonardo Hotels Bristol & Chester oraz Leonardo Hotel Manchester Piccadilly.

Europa jest dla nas atrakcyjnym regionem i rynkiem do rozwoju, na którym możemy inwestować w pojedyncze hotele i kompleksy hotelowe. To zmotywowało nas do uruchomienia funduszu inwestycyjnego z wiodącymi partnerami z sektora finansowego w Izraelu – mówi Shahar Aha, dyrektor finansowy Fattal Hotel Group.

Hotelowy fundusz inwestycyjny

To nie pierwszy program pozyskiwania funduszy, który Grupa Fattal stworzyła z inwestorami kapitałowymi: w 2007 roku Fattal utworzył hotelowy fundusz inwestycyjny z Menora Mivtachim, Migdal Insurance, Amitim, Delek Group i Liberty Properties. Sieć hoteli Fattal, której właścicielem jest rodzina Fattal (62,33 proc.), została założona w marcu 1998 r. przez Davida Fattala - posiada, prowadzi, wynajmuje oraz zarządza hotelami w Izraelu i Europie.