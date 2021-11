Europejski w nowej wirtualnej odsłonie

Witryna ma charakter interaktywny, z poziomu strony pokazuje odwiedzającym pełen obraz możliwości oraz doświadczeń. Wyróżnia się spektakularnymi zdjęciami i artystycznym wykończeniem.

W szybki sposób wyszukamy tu bezpośrednie dane kontaktowe do hotelu, restauracji, baru, piekarni, SPA i butików, a przy zaledwie kilku kliknięciach zarezerwujemy pokój, stolik w restauracji lub wybierzemy ulubiony zabieg w spa.

- Zależało nam, żeby nowa strona internetowa była funkcjonalna i intuicyjna, a jej treść pełna praktycznych informacji. Nasi goście mogą się z niej dowiedzieć, że mamy w budynku nowoczesną część butikową, wyjątkowe miejsca spotkań takie jak Humidor czy Pavilion oraz, że Raffles Europejski Warsaw jest domem prywatnej Kolekcji Sztuki Hotelu Europejskiego klasy muzealnej. Nowa witryna jest idealnym uzupełnieniem dla istniejącej brandowej strony hotelu. W przejrzysty sposób prezentuje całe spektrum oferowanych przez nas usług z sektora dóbr luksusowych od hotelowych poprzez możliwości eventowe, retailowe aż po miejsca relaksu i kulinarnych doznań - mówi Ewelina Kwiatkowska kierownik marketingu, hotel Raffles Europejski Warsaw.

Europejski to kompleks, w którym funkcjonuje hotel Raffles Europejski Warsaw z apartamentami oraz pokojami o standardzie „pięciu gwiazdek”, przestrzenią biurowa klasy A+ z zapierającymi dech w piersi widokami na Pałac Prezydencki czy Plac Piłsudskiego, a także sklepy luksusowych marek. W Europejskim oprócz pierwszego, jedynego w Polsce salonu pod szyldem Hermès, działa flagowy salon W.KRUK, oferujący biżuterię oraz zegarki marek takich jak Patek Philippe, Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai i Breitling, a także sklepy Brunello Cucinelli, Lamarqueuse oraz Perfect Vision. W Europejski Boutiques mieści się również autorski HE Concept Store – jednocześnie butik, galeria oraz nieszablonowe miejsce spotkań z wyselekcjonowanymi lifestylowymi produktami, zgodnymi z koncepcją właściciela.

- Z dużym pietyzmem podeszliśmy do wizualnej zawartości i kompozycji witryny internetowej. Postawiliśmy na piękne zdjęcia i kunsztowne wykończenie detali, które odzwierciedlają charakter Europejskiego oraz jego ścisły mariaż ze sztuką. Do współpracy zaprosiliśmy dwie polskie artystki Ewelinę Dymek i Anetę Klejnowską. Panie, przy użyciu różnych technik, stworzyły charakterystyczne dla siebie ilustracje: od ręcznie malowanej fasady budynku po abstrakcyjne piktogramy. Ta oprawa ostatecznie nadała stronie indywidualny charakter. Wierzę, że daliśmy naszym gościom większą swobodę bezpośredniego kontaktu oraz dostępu do informacji w przejrzystej oraz artystycznej oprawie - mówi Katarzyna Lemańska, dyrektor wynajmu powierzchni i marketingu w spółce Europejski Property będącej inwestorem obiektu.