Eventy są ważne dla ludzi. Branża spotkań potrzebuje ich, aby przeżyć

Firmy z szeroko rozumianej branży targowej w ciągu roku odnotowały od 70 do 90 proc. spadków przychodów - podaje Polska Izba Przemysłu Targowego. Szacuje się, że straty wyniosły około 2 mld złotych. Liczby mówią same za siebie - kondycja branży targowej jeszcze nigdy nie była tak zła.

Sytuacja ta ma jednak szersze konsekwencje społeczne. Dotyczy nie tylko pracowników branży, którzy żyją w ogromnym stresie spowodowanym niepewnością jutra a czasem nawet widmem utraty pracy. Przymusowa izolacja i ograniczone kontakty będą miały poważne następstwa psychologiczne.

Lekarze nie mają złudzeń: pandemia znacząco wpływa na naszą odporność psychiczną. Coraz więcej osób zgłasza się do gabinetów psychologicznych, uskarżając się na bezsenność, a nawet stany lękowe. Coraz rzadsze relacje społeczne dodatkowo potęgują poczucie opuszczenia. Na sile zyskuje epidemia, której skutki będziemy odczuwać jeszcze długo po zakończeniu pandemii COVID-19 – epidemia samotności. Jeszcze nigdy potrzeba rozmowy i relacji międzyludzkich, nie była tak ważna, jak teraz.

Syndrom Syzyfa

- Branża targowa, z krótką przerwą, jest zamrożona od roku i nikt nie wie, kiedy ponownie zostanie odmrożona. Najgorsza jest niepewność jutra. Robimy plany, które ciągle się zmieniają. Czujemy się niczym mityczny Syzyf – pchamy kamień na górę, a on ciągle spada. To naprawdę męczące i bardzo trudne. Pracujemy nad kolejnymi edycjami targów, dostosowujemy program do zmieniających się potrzeb, jesteśmy w pełnej gotowości do powrotu, potrzebujemy tylko zielonego światła lub chociaż przybliżonego planu działania od rządu – zaznacza Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie.

Praca w takich miejscach, jak EXPO Kraków, przyciąga ludzi z głęboko zakorzenioną potrzebą relacji. – Wśród naszych pracowników przeważają ekstrawertycy, którzy najlepiej czują się, gdy dużo się dzieje. Rewelacyjnie sprawdzają się w kontaktach z klientami, lubią opowiadać o tym, czym się zajmują. Są to osoby emocjonalne, ekspresyjne i wrażliwe - prawdziwi artyści w swoim fachu. Nie ma tygodnia, aby ktoś nie przyszedł do Zarządu z nowym pomysłem. Tym bardziej zakaz organizacji wydarzeń działa na nich przytłaczająco – podkreśla Paweł Nikliński, Wiceprezes Targów w Krakowie.

