EXPO Kraków: Specustawa omija branżę targową

Targi i kongresy nie odbywają się już od miesiąca. Organizatorzy i operatorzy obiektów, firmy świadczące usługi towarzyszące, jak choćby: transport, spedycja, aranżacja, czy budowanie stoisk – wszyscy stanęli z dnia na dzień. Jednocześnie każdy codziennie ponosi koszty stałe: czynsz, pracownicy, podatki, niezależnie od tego, jak dużą prowadzi działalność; a sprzedaży, czyli przychodów nie ma.

- Nastawienie na ratowanie mikroprzedsiębiorstw jest błędem. Skutki epidemii odczujemy wszyscy: zarówno mały, jak i duży przedsiębiorca – uważa Grażyna Grabowska, prezes zarządu spółki Targi w Krakowie i wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Podatki „dzień po”

- Czytając projekt specustawy miałam wrażenie, jakby jej autorzy wyobrażali sobie, że dzień po zakończeniu epidemii świat wróci natychmiast do stanu sprzed kryzysu. Firma może nie zapłacić podatku za czas epidemii, ale po niej ureguluje bieżące i zaległe. Tak, jakby „dzień po” nagle pieniądze zaczęły płynąć wartkim strumieniem – dziwi się Grażyna Grabowska.

Tymczasem inne kraje stosują abolicję podatkową i na ratowanie gospodarki przeznaczają o wiele, wiele większe kwoty.

- Margaret Tatcher powiedziała kiedyś: „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo sam nie ma żadnych własnych pieniędzy”. Chyba wszyscy to rozumieją. My nie oczekujemy, że ktoś da nam pieniądze. Liczymy, że ich nie zabierze w tym najtrudniejszym dla nas czasie, żebyśmy jak najszybciej postawili firmy na nogi, płacili ludziom godziwe pensje i mogli płacić przyszłe podatki – wylicza Grażyna Grabowska.

Według niej, w projekcie specustawy branża targowa po prostu nie istnieje. - Są specjalne paragrafy dotyczące turystyki, hoteli, transportu i słusznie, bo te branże również pierwsze odczuły skutki epidemii, ale nie ma firm rynku targowego. Polska Izba Przemysłu Targowego zwracała na to uwagę. Miejmy nadzieję, że proponowane przez nas poprawki zostaną uwzględnione w końcowym projekcie ustawy – podkreśla prezes Targów w Krakowie.

Targi to nie tylko wymiana towarów

Jaką wizję powrotu do normalności ma Grażyna Grabowska?

- Straty może będą do odrobienia, ale nieprędko. Wiele firm przestanie istnieć. Już dziś słyszałam od kolegów z branży, że podpisują umowy z pracownikami przechodzącymi nawet na pół etatu. Jak długo mogą tak funkcjonować? Niedługo. Niektórzy już rozważają zawieszenie działalności – opisuje wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

1

2