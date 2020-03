Expo Mazury: Wisimy na skraju bankructwa. Uratować nas może branżowa solidarność

Branża MICE jest eklektyczna, to taki specyficzny patchwork współpracujących ze sobą różnych sektorów rynku. Łączy nas jedno – wisimy na skraju bankructwa. Obiekty targowe, bez pomocy samorządu, nie wybrną z trudnej sytuacji. To są potężne budowle z ogromnymi kosztami stałymi, takimi jak podatek od nieruchomości – mówi Beata Maly-Kaczanowska, prezes Expo Mazury.

- Jeżeli samorząd nie wyciągnie do nas ręki, to niewiele sami możemy zrobić – tłumaczy Beata Maly-Kaczanowska, prezes Expo Mazury.

Jednocześnie podkreśla, że właściciele obiektów targowych są w trochę innej sytuacji finansowej niż na przykład niewielka agencja eventowa, dla której główne koszty stałe tworzą pensje pracowników.

– W takim układzie można się dogadać z pracownikami: np. zmniejszyć wymiar czasu pracy lub skorzystać z pomocy socjalnej państwa. Natomiast my mamy do zapłacenia rachunki za funkcjonowanie potężnych obiektów i nie poradzimy sobie sami bez pomocy z zewnątrz, bo z dnia na dzień straciliśmy wszystkie źródła przychodu – tłumaczy Beata Maly-Kaczanowska.

Każdy grosz się liczy

Najważniejsze pod tym względem jest oczywiście zwolnienie z podatku od nieruchomości. – Oczywiście mam świadomość, że brak tych podatków jest dużą wyrwą w budżecie samorządowym, dlatego sensownym rozwiązaniem jest zrefundowanie go przez budżet państwa – uważa prezes Expo Mazury.

Jednocześnie podkreśla, że w tej walce o przetrwanie ważna jest solidarność wszystkich graczy tego rynku. – Dostałam mejla od jednego z naszych podwykonawców. To malutka firma, której usługi są niezbędne nawet podczas postoju obiektu. W skali naszych kosztów wystawiony przez nią rachunek to drobnostka, mimo to jej właściciel, mając tę świadomość, zaproponował nam 50 procentowy rabat. Choć ten miły gest solidarności jest kroplą w morzu potrzeb, to może z takich kropel uda nam się coś uzbierać – opisuje Beata Maly-Kaczanowska.

Dodaje, że dla branży bezcenna byłaby abolicja podatkowo- zusowska.

- Wszystko co nam odracza płatności powoduje, że za trzy miesiące staniemy przed tym samym problemem – tłumaczy.

Jednocześnie ostrożnie podchodzi do postulatów dotyczących tanich kredytów. – Z dużo mamy niewiadomych. Osobiście boję się mechanizmu, który poznaliśmy kilka lat temu podczas uruchamiania pierwszych kredytów klęskowych dla rolników. Niestety drobne gospodarstwa nie zdołały ich spłacić, ponieważ nadeszła kolejna klęska – przypomina Beata Maly-Kaczanowska.

Branża wróży z kart

Prezes przyznaje, że branża nigdy jeszcze w swojej historii nie przeżyła takiego kryzysu, dlatego wszelkie projekcje na temat przyszłości przypominają wróżenie z kart.

