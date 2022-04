Fabryka Arche nie tylko produkuje dla uchodźców, ale też ich zatrudnia

Pierwsze ekoboxy, które powstały w siedleckiej Fabryce Prefabrykacji Arche, już przyjmują gości, m.in. w Ujnach w woj. świętokrzyskim, w Piłce w woj. śląskim i w Rogaczach w woj. podlaskim.

Fabryka Arche produkuje szafy oraz drewniane i metalowe łóżka piętrowe, które wyposażą mieszkania w trzech budynkach przygotowywanych na przyjęcie uciekinierów w Ukrainy: w dawnej fabryce papieru w Konstancinie, w budynku na ul. Grenadierów na warszawskiej Pradze oraz w Ożarowie.

Pracownia rewitalizacji fabryki Arche swoją działalność zaczęła od odnowienia mebli pochodzących z Arche Hotel Puławska Residence. Na nowe życie czekają teraz meble z sanatorium w Muszynie.

Pomysł na uruchomienie fabryki powstał podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w 2020 r. – Kiedy pozamykano hotele, miałem półtoramiesięczny przymusowy urlop i szukałem rozwiązania, które umożliwiłoby odpoczynek naszym gościom, zachowując oczywiście wszystkie rygory sanitarne. Tak powstał projekt Arche Siedlisko, czyli hotele rozproszone, z dala od zgiełku i tłumów, wśród natury, w miejscach nieoczywistych, blisko lokalnych tradycji i społeczności – tłumaczy Władysław Grochowski, prezes grupy Arche.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

5 mln zł od Arche dla uchodźców z Ukrainy i apel do firm o pomoc



Tak powstały ekoboxy, czyli zrewitalizowane kontenery morskie, które po modernizacji mieszczą dwie sypialnie, łazienkę i salon z aneksem kuchennym. Nietypowe jednostki hotelowe są przygotowywane w siedleckiej Fabryce Prefabrykacji Arche. Są ogrzewane, posiadają klimatyzację, latem panuje w nich przyjemna temperatura. Pierwsze boxy już przyjmują gości, m.in. w Ujnach w woj. świętokrzyskim, w Piłce w woj. śląskim i w Rogaczach w woj. podlaskim.

Łóżka dla uchodźców z Ukrainy

To nie jedyny projekt, jaki powstaje w fabryce. Grupa Arche mocno angażuje się w pomoc dla uchodźców, dlatego Prefabrykacja produkuje również łóżka dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Arche przyjęło w swoich obiektach prawie 7 tys. osób. Obecnie firma przygotowuje się do ich relokacji, przystosowując obiekty poza hotelami, w których będą mogli zatrzymać się na dłuższy czas.

Z tę produkcję odpowiada meblarnia, której szefuje Jacek Feliński.

– Budujemy m.in. szafy oraz drewniane i metalowe łóżka piętrowe, czyli najbardziej potrzebne meble, które wyposażą mieszkania w trzech budynkach przygotowywanych na przyjęcie uciekinierów w Ukrainy: w dawnej fabryce papieru w Konstancinie, w budynku na ul. Grenadierów na warszawskiej Pradze oraz w Ożarowie – wylicza Jacek Feliński. W przygotowanie są kolejne obiekty.

Arche przygotowuje na dłuższy pobyt uchodźców z Ukrainy biurowce w Konstancinie i w EC Szombierki



Stolarnia, w której powstają, mieści się na powierzchni 1 tys. mkw. – Na razie pracujemy na jedną zmianę. Zatrudniamy 15 osób. Prawie wszyscy to pasjonaci stolarstwa, udało nam się jeszcze znaleźć na rynku takich fachowców. Mamy nadzieję, że nasze produkty będą coraz lepszej jakości. Pracujemy na najlepszych maszynach, a wydajność możemy podnosić z miesiąca na miesiąc – tłumaczy Jacek Feliński.

Meblarnia wykonuje także meble na zmówienie klientów komercyjnych, m.in. szafy i kuchnie do zabudowy.

– Do tej pory – od prawie 30 lat – prowadziliśmy jedynie sklep meblowy. Zawsze z tyłu głowy mieliśmy marzenie o tym, żeby produkować. Chcemy robić rzeczy nietypowe. Nie zamierzamy konkurować z Internetem i prostymi meblami skrzyniowymi, dlatego zajęliśmy się też rewitalizacją. Dajemy drugie życie przedmiotom, które prawdopodobnie wylądowałyby na śmietniku. Przywracamy im funkcjonalność i piękno – opowiada Jacek Feliński. Co ciekawe - w stolarni pracują także dwie panie.

Pracownia rewitalizacji mebli hotelowych

Pracownią rewitalizacji mebli kieruje dyrektor kreatywna Monika Wojciechowska.

– Nasz zakład będzie miał dosyć znaczący udział w całej prefabrykacji, ponieważ wyposażenie nowych hoteli już po kilkunastu latach się starzeje, więc potrzebuje zabiegów rewitalizacyjnych. Naszą działalność zaczęliśmy od odnowienia mebli pochodzących z Arche Hotel Puławska Residence. Mam nadzieję, że krzesła, które przygotowaliśmy odmienią wystrój całego wnętrza tego obiektu – przyznaje Monika Wojciechowska.

Plany na przyszłość są ambitne. Właśnie przyjechał do siedleckiej fabryki tir wypełniony meblami z jednego z najnowszych obiektów grupy Arche – Sanatorium w Muszynie.

– Chcemy rewitalizować wszystko, co jest możliwe, jednocześnie nadając przedmiotom nowe funkcje, by nie stały się muzealnymi eksponatami. Chcemy także zapraszać różne grupy społeczne, także wykluczone, by pracowały z nami przy odnawianiu mebli - zapowiada Monika Wojciechowska.

Co ciekawe, w pracowni rewitalizacji wkrótce pracę rozpocznie pani Anastazja z Ukrainy, uchodźczyni mieszkająca w siedleckim hotelu Arche.

Arche Prefabrykacja zatrudnia około 50 osób na jednej zmianie. Zatrudnienie znajdą m.in. stolarze, ślusarze, projektanci, oraz operatorzy urządzeń służących do obróbki metalu i drewna.