Fenomen Majalandu w Polsce

Polacy pokochali parki rozrywki. Jakim odzewem wśród odwiedzających cieszy się Majaland w Warszawie?

Odzew jest wspaniały! To dla nas ogromna przyjemność widzieć park wypełniony świetnie bawiącymi się gośćmi. Zaobserwowaliśmy również rosnącą liczbę zakupionych kart rocznych. To dla nas bardzo ważny feedback. Oznacza to, że nasi goście są zadowoleni i chcą wrócić do parku.

Łukasz Monikowski – Manager Operacyjny parku Majaland Warsaw

Które atrakcje cieszą się największym powodzeniem wśród dzieci, a które wśród odrosłych?

Wybranie atrakcji, które są najbardziej popularne wśród dzieci jest nie lada wyzwaniem. Nasz park został zaprojektowany w taki sposób, aby każda atrakcja zapewniała wspaniałą zabawę. Jednak w gorące letnie dni wodny plac zabaw AquaTeam pęka w szwach. Dorośli z chęcią wybierają natomiast atrakcje, które dostarczają większą ilość adrenaliny takie jak SkyFly czy Rollercoaster Wikingów.

Porównujecie Państwo Majaland do Disneylandu? Myślicie, że może zyskać podobną sympatię i zachwyt wśród odwiedzających?

Chociaż staramy się unikać takich porównań, to jednak wiele nas łączy i mamy podobny cel - zapewnić rodzinom świetną zabawę. Ale nie można porównywać obu produktów. Łączymy park wewnętrzny i zewnętrzny z wieloma atrakcjami znajdującymi się blisko siebie. Dzieci mogą się bawić, a rodzice odpoczywać. Dzięki strefie zewnętrznej z dużymi atrakcjami wodnymi fantastycznie jest spędzić tu dzień latem, gdy słońce mocno grzeje, ale cała strefa wewnętrzna jest otwarta i dostępna przez całą zimę. Sympatia i zadowolenie naszych gości jest dla nas priorytetem, ale nie wzorujemy się na nikim.

W Gdańsku Osowej powstaje trzeci w Polsce park rozrywki Majaland. Inwestycja wzbudza sprzeciw części mieszkańców dzielnicy. Czy udało już się porozumieć z protestującymi?

Pozwolenie na budowę jest nieodwracalne, więc wkrótce położymy kamień węgielny. Będziemy jednak organizować kolejny wieczór informacyjny dla sąsiadów. Plopsa przywiązuje dużą wagę do relacji z sąsiadami.

Czym nas zaskoczy nadmorski Majaland?

Wkrótce będą mieli Państwo okazję się przekonać.