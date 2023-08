Warszawskie hotele z grupy PHH: Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Renaissance Warsaw Airport Hotel oraz Regent Warsaw Hotel już po raz kolejny przygotowały specjalną ucztę kulinarną – Festiwal Steków.

Festiwal Steków rozpocznie się wraz z początkiem września i potrwa aż do końca października.

W tym roku festiwal promować będą dania z polskiej sezonowanej wołowiny oraz dziczyzny.

Szefowie kuchni warszawskich hoteli, Piotr Lasecki, Volker Muehrer i Andrzej Bryk stoją na straży autorskiej receptury dań specjalnie przygotowanych na to wydarzenie.

– To już trzecia edycja Festiwalu Steków. Nasi wybitni szefowie kuchni opracowali nowe, wyjątkowe receptury dań, które z pewnością zadowolą wszystkich miłośników dobrego mięsa. To będzie doskonała okazja do skosztowania wysokiej jakości sezonowanej wołowiny oraz dziczyzny w najlepszym wykonaniu – mówi Artur Derela, dyrektor Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Szefowie kuchni warszawskich hoteli, Piotr Lasecki, Volker Muehrer i Andrzej Bryk stoją na straży autorskiej receptury dań specjalnie przygotowanych na to wydarzenie. Podczas festiwalu w menu można znaleźć m. in. stek z antrykotu wołowego w sosie demi-glace z trawą żubrową, stek t-bone z chipsem z buraka oraz żebro wołowe z pieczonym ziemniakiem z bekonem i kwaśną śmietaną.

Festiwalowe menu opiera się na najlepszej w regionie polskiej ekologicznej wołowinie. Nasi goście będą mogli przekonać się jak wyjątkowy smak i aromat, kruchość i soczystość kryją się w naszej najnowszej stekowej odsłonie – mówi Piotr Lasecki, szef kuchni Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel.

– Stworzyliśmy międzynarodowe menu z lokalnymi przysmakami w oparciu o mięsa pochodzące od polskich producentów. W naszej karcie znajdują się zarówno pozycje rodem z Nowego Jorku, czyli królestwa steków, jak i polskiej kuchni staro-warszawskiej, z akcentem myśliwskim – dodaje Volker Muehrer, szef kuchni w Regent Warsaw Hotel.

– Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty festiwalowej i odwiedzenia naszej restauracji Challange’32 w hotelu Renaissance. W tym roku do wysokiej jakości wołowiny dołączyły dwa wyjątkowe dania z dziczyzny. Będzie to burger z jelenia oraz stek z bizona grillowany na wiórkach cedrowych – zachęca Andrzej Bryk, szef kuchni Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Na wielbicieli steków, którzy odwiedzą hotele podczas festiwalu, oprócz kulinarnej uczty - czekają dodatkowe atrakcje. W lobby hotelu Courtyard zakwitnie jabłoń z prawdziwymi owocami, otulona aromatem suszonej trawy żubrowej a w restauracji Renaissance Warsaw Airport spotkacie „żubra”. Wszystkie atrakcje są dostępne dla gości zarówno tych hotelowych, jak i restauracyjnych. Festiwal Steków w warszawskich hotelach to doskonała okazja do kulinarnej uczty przygotowanej przez najlepszych Szefów Kuchni.

