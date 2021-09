Festiwal Steków w warszawskim hotelu Courtyard

Dla wszystkich miłośników steków hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport przygotował specjalną ucztę kulinarną w amerykańskim stylu – Festiwal Steków, który rozpoczął się wraz z początkiem września i potrwa aż do końca października. Na gości czeka również motoryzacyjna niespodzianka – kolekcjonerskie wersje motocykli Harley-Davidson.

– Festiwal Steków to doskonała okazja do skosztowania wysokiej jakości sezonowanej wołowiny. Nasz Szef Kuchni, Piotr Lasecki opracował nowe, wyjątkowe receptury sześć dań, które w połączeniu z amerykańskimi destylatami z pewnością zadowolą wszystkich miłośników dobrego mięsa. Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony gości naszego hotelu, jak również wiele rezerwacji zewnętrznych od miłośników dobrej kuchni, którzy zaprosili swoich znajomych lub współpracowników na festiwalowy wieczór do naszej specjalnie przygotowanej restauracji. Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty stekowej i odwiedzenia naszej restauracji w hotelu Courtyard zaaranżowanej w amerykańskim stylu specjalnie na czas festiwalu – zachęca Artur Derela, dyrektor hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

mat.pras.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W hotelowym lobby oraz restauracji warszawskiego Courtyard by Marriott wystawione zostały dekoracje w stylu amerykańskim, w tym kolekcjonerskie wersje motocykli Harley-Davidson oraz oryginalny, klasyczny egzemplarz amerykańskiego samochodu. Wszystkie atrakcje są dostępne dla gości zarówno tych hotelowych jak i restauracyjnych. Z kolei szef kuchni, Piotr Lasecki występuje w nowej roli szeryfa, który stoi na straży swojej autorskiej receptury sześciu dań specjalnie przygotowanych na to wydarzenie. Podczas festiwalu w menu można znaleźć kanapkę w amerykańskim stylu Reuben, New York Steak, T-Bone Steak oraz absolutny hit – Tomahawk Steak.

mat.pras.

mat.pras.

– Przy komponowaniu menu inspirowaliśmy się kuchnią amerykańską, ale chcieliśmy ją pokazać w polskim wydaniu. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam przygotować autorskie receptury, które w połączeniu ze świeżymi polskimi produktami tworzą wyjątkową kompozycję smaków. Do przygotowania wszystkich steków w menu użyliśmy sezonowego mięsa wyłącznie od polskich producentów, co tylko pokazuje, że nie trzeba importować produktów z całego świata, aby stworzyć światową kuchnię – podkreśla Piotr Lasecki, szef kuchni hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.