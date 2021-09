Firma Billa Gatesa przejmie sieć hoteli Four Seasons

Firma inwestycyjna Billa Gatesa, Cascade Investment LLC zapłaci saudyjskiemu miliarderowi 2,2 miliarda dolarów za zwiększenie udziałów w sieci hoteli Four Seasons Holding Co. - informuje Bloomberg.

Cascade Investment LLC kupi 23,75% udziałów od Kingdom Holding Co, co da firmie wartość przedsiębiorstwa o wartości 10 miliardów dolarów. W ramach transakcji udział Cascade w sieci hoteli wzrośnie do 71,25%.

Oznacza to, że Cascade praktycznie przejmie sieć luksusowych hoteli Four Seasons.

Cascade po raz pierwszy zainwestowało w Four Seasons w 1997 roku.

Four Seasons, kiedy zgodził się na przejęcie, zarządzał 74 hotelami. Obecnie jest operatorem 121 nieruchomości, a w przygotowaniu jest ponad 50 nowych projektów.

Four Seasons Hotels to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Kanadzie, zarządzająca siecią luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na całym świecie.