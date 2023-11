Chaos i kryzys na rynku nieruchomości stały się powodem walki władz Florencji z udostępnianiem mieszkań na krótki, kilkudniowy wynajem dla turystów.

Stolicę Toskanii od lat dotyka zjawisko określane jako overtourism, czyli nadmierna turystyka.

Władze Florencji przekonują, że napływ turystów do zabytkowych kamienic wywołuje chaos i kryzys na rynku nieruchomości.

Najem krótkoterminowy staje się coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców i sąsiadów wynajmowanych apartamentów.

Przez większą część roku do Florencji przebywają setki tysięcy turystów. Tłumy na ulicach stolicy Toskanii to codzienność miasta. Jak informuje portal Bankier.pl, Florencję od lat dotyka zjawisko określane jako overtourism, czyli nadmierna turystyka.

Jednym z efektów jest znaczne podniesienie cen w hotelach. Właśnie we Florencji padł w tym roku krajowy rekord podwyżek cen noclegów. Hotele zdrożały o ponad 40 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Opłata za jedną noc zwykle nie spada poniżej 100 euro. Często jest to kwota średnio od 150 do 200 euro. W związku z coraz większą liczbą turystów z całego świata, stale przybywała liczba mieszkań oferowanych na krótki wynajem. Są one dostępne na internetowych platformach, najczęściej po bardziej atrakcyjnych cenach niż te hotelowe. Na zmieniających się nieustannie lokatorów zabytkowych kamienic narzekają stali mieszkańcy Florencji.

Coraz więcej rodzin i studentów zmuszonych jest do poszukiwania mieszkań w odległych dzielnicach, bowiem te w centrum miasta są stale zajęte przez turystów. Według zarządu miasta doprowadziło to wręcz do kryzysu mieszkaniowego.

Finalnie rada miejska Florencji ustanowiła, że nie można będzie przeznaczać kolejnych mieszkań na krótki wynajem na obszarze wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO.Poza tym na mocy przyjętej uchwały właściciele mieszkań, którzy zrezygnują z ich wynajmu dla turystów, zostaną zwolnieni z komunalnego podatku od nieruchomości przez trzy lata.

