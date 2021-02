Focus Hotels: Nie myślimy o sprzedaży hoteli

Focus Hotels nie myśli o sprzedaży swoich obiektów, ale do spółki przychodzą właściciele hoteli z propozycjami kupna ich obiektów - mówił Łukasz Płoszyński, wiceprezes Focus Hotels, w wywiadzie dla money.pl.

Jak przyznał wiceprezes Focus Hotels, wiele hoteli zgłasza się z ofertami sprzedaży, z uwagi na ciężką sytuację w branży. Płoszyński podkreśla, że Focus Hotels weszły w pandemię w bardzo dobrej kondycji finansowej. Dodatkowo dzięki przynależności do Grupy Immobilie, która dysponuje również nieruchomościami w branżach, które uniknęły zamknięcia, ma za sobą zaplecze kapitałowe, w związku z czym nie planuje sprzedaży swoich obiektów.

- Obecnie mamy 4 hotele w budowie. 3 otwarcia czekają nas w 2021 r., jedno na początku 2022 r. - mówił Płoszyński, dodając, że patrzą na biznes długofalowo, w perspektywie 10-15 lat - Wiemy, że pieniądze zarobimy w późniejszym okresie.

Wiceprezes dodał, że Focus Hotels skorzystały tylko z pomocy z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, ale na pomoc z PRF się nie zdecydowano.

- To się nazywa pomoc, ale tak naprawdę jest to pożyczka. To czysty dług, który wchodzi w sprawozdania finansowe - tłumaczył Płoszyński.