Focus Hotels przedłużają dzierżawę hotelu w Gdańsku do 2035 roku

Sieć Focus Hotels przedłużyła do 2035 roku umowę dzierżawy 3-gwiazdkowego hotelu znajdującego się w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 85. Zapowiedziano również remont, który ma na celu odświeżenie wizerunek obiektu i dostosowanie go do najnowszych trendów hotelowych.