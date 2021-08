Food Hall Poland operatorem strefy kulinarnej gdańskiej Montowni

Trójmiejski Euro Styl z grupy Dom Development podpisał ze spółką Food Hall Poland umowę dzierżawy na ponad 2300 mkw. w rewitalizowanym budynku Montowni. To część wielofunkcyjnej inwestycji DOKI, realizowanej na postoczniowych terenach w Gdańsku.

Na mocy umowy spółka stała się operatorem atrakcyjnej powierzchni, na której powstaje oryginalnie zaprojektowany food hall.

– Sporo podobnych projektów w kraju i Europie oferuje smaki z całego świata, a my nie chcemy być po prostu kolejnym takim miejscem, dlatego szykujemy nowe i zaskakujące doświadczenia kulinarne połączone z życiem kulturalnym Trójmiasta. Do tego dochodzi oczywiście historia miejsca i wyjątkowa lokalizacja – w nowo powstającej śródmiejskiej części Gdańska, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności i na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, co bez wątpienia będzie magnesem tego miejsca – mówi Krzysztof Cybruch, prezes Food Hall Poland.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Gdańska Montownia rusza ze sprzedażą loftów serwisowanych

Food hall w Montowni zajmie parter zabytkowego gmachu

Powierzchnia budynku to ponad 10 tys. mkw. Wysokość tej autentycznej, stylowej, poprzemysłowej przestrzeni pozwoli na aranżację dwupoziomowych lokali. Klimat i historyczny sznyt miejsca podkreślą zachowane industrialne elementy m.in. trzy odrestaurowane kabiny operatora suwnicy, oryginalne stoczniowe lampy i szyny w brukowej posadzce. Przestronny food hall zwieńczą amfiteatralne schody, prowadzące do części konferencyjnej, która oferując powierzchnię ponad 400 mkw. uzupełni ofertę Montowni.

Na terenach postoczniowych w Gdańsku powstaje wyjątkowa dzielnica biur i mieszkań

Powyżej znajdzie się 3-kondygnacyjna część hotelowa ze 114 loftami, które są obecnie w ofercie sprzedaży Euro Stylu. Od przestrzeni gastronomicznej oddzieli ją spektakularny szklany strop, odsłaniający wyjątkowy, galeryjny układ budynku, wzbogacony rozciągającą się na całą wysokość gmachu ścianą zieleni. Otwarcie Montowni zaplanowano na kwiecień 2023 r.

– Stworzymy na postoczniowych terenach Gdańska tkankę miejską, gdzie wszystkie najpotrzebniejsze funkcje znajdą się w zasięgu 15-minutowego spaceru. Zrewitalizowana z wyjątkową dbałością o detale Montownia będzie jej sercem. Cieszę się, że doświadczony operator zajmie się zorganizowaniem bogatej oferty gastronomicznej. Jestem przekonana, że to wyjątkowe, bo autentyczne miejsce, stanie się magnetyczną atrakcją na mapie Gdańska – podsumowuje Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl z Grupy Dom Development.