Four Points by Sheraton po raz drugi. HotelAG startuje z nowym projektem w Gdańsku

Bezpośrednio przy lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku powstanie drugi w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton. Grupa hotelAG otrzymała pozwolenie na budowę i rozpoczyna realizację kolejnego projektu hotelowego.

HotelAG przygotowuje kolejny hotel we współpracy z grupą Marriott.

Nowy hotel Four Points by Sheraton Gdańsk powstanie bezpośrednio przy lotnisku im. Lecha Wałęsy.

Budowa czterogwiazdkowego hotelu przylotniskowego rozpocznie się w drugim kwartale 2021 r.

HotelAG, odpowiedzialny za budowę i uruchomienie nowego hotelu, to zespół doświadczonych profesjonalistów specjalizujących się w kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu hotelarstwa, w tym za koncepcję i analizę finansową, budowę i pre-opening, zarządzanie a także sprzedaż działających obiektów.

Grupa była odpowiedzialna za wybudowanie i uruchomienie między innymi pierwszego w Polsce hotelu Four Points by Sheraton zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie. Hotel został uruchomiony w kwietniu 2019 i funkcjonuje na podstawie umowy franczyzowej z grupą Marriott International. Owocna współpraca z partnerem globalnym spowodowała, iż hotelAG został certyfikowanym operatorem hotelowym marek franczyzowych grupy Marriott International.

Kolejny planowany projekt powstaje również we współpracy z grupą Marriott. HotelAG podpisał już umowę franczyzową na uruchomienie 4 gwiazdkowego hotelu Four Points by Sheraton Gdańsk Airport.

Obiekt będzie posiadał 123 pokoje, restaurację, bar, fitness, zaplecze konferencyjne oraz blisko 140 naziemnych miejsc parkingowych. Grupa jest w trakcie wyboru generalnego wykonawcy. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale tego roku a zakończenie prac na koniec 2022. Za projekt odpowiedzialne jest renomowane biuro architektoniczne JSK Architekci.

Rafał Abramczyk, CEO hotelAG w restauracji hotelu Four Points by Sheraton zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie

- To kolejny przemyślany projekt hotelowy, w który angażuje się grupa hotelAG i z którego jesteśmy niezwykle dumni – mówi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG. - Widzimy duży potencjał w rejonie lotniska w Gdańsku, a powstający hotel będzie odpowiedzią na dynamicznie rozwijające się zaplecze biurowe i biznesowe w tamtym rejonie oraz ciągle rozwijający się turystyczny ruch pasażerski generowany przez lotnisko. Bezpośrednia lokalizacja przy lotnisku oraz dogodny dojazd do centrum miasta pobliską koleją lub obwodnicą miasta stwarza dodatkowe szanse dla budowanego przez nas hotelu. Cieszymy się także na kolejny wspólny projekt z naszym partnerem globalnym Marriott International. Wierzymy, że dzięki tej obopólnej współpracy ponownie osiągniemy sukces – dodaje Rafał Abramczyk.