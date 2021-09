Frank Reul, Accor na Property Forum: Rosnąca popularność pracy hybrydowej okazją dla hotelarzy

Oczywiście nie odzyskaliśmy jeszcze absolutnej pewności siebie, ale lato było bardzo dobrym okresem dla naszego biznesu. Pracuję w dziale rozwoju i dostrzegam pewną prawidłowość. Tam, gdzie nie obowiązują żadne restrykcje pandemiczne, ludzie normalnie podróżują. Na przykład wycieczki po Europie odbywają się bez większych przeszkód - mówił podczas Property Forum 2021 ( www.propertyforum.pl ) Frank Reul, VP Head of Developement Eastern Europe, Accor Hotels.

Grażyna Kuryłło, Propertynews.pl: Rosnąca popularność pracy hybrydowej jest okazją dla hotelarzy. Niektórzy już oferują pakiety do pracy zdalnej. Czy ten trend ma szansę zostać z nami na zawsze?

Frank Reul, VP Head of Developement Eastern Europe Accor Hotels: Uważam, że to wielka szansa, ponieważ zarządzamy obiektami, które znajdują się w najlepszych lokalizacjach. To oczywiste, że jako inwestorzy musimy optymalizować dochód z metra kwadratowego oraz wykorzystanie różnych przestrzeni. Sądzę, że praca hybrydowa, coworking i różne oferty F&B rodzą nowe możliwości rozwoju sektora hotelowego.

Wydaje mi się, że hotele będą pełniły coraz bardziej istotną funkcję dla lokalnej społeczności, z którą sąsiadują. Staną się przystanią dla pracowników zatrudnionych okresowo lub osób, które pracują z domu, ale raz w tygodniu chcą popracować z dala od rodziny bez przychodzenia do biura. Hotel będzie także dobrym wyjściem na spotkania biznesowe z klientami. Sądzę, że w przyszłości hotele będą musiały rozwijać tę nową ofertę, ponieważ mają doskonałe atuty: lokalizację, serwis, wyposażenie.

Świadome, ekologicznie podróżowanie - to kolejny trend wzmocniony przez pandemię. Marki hotelowe muszą teraz kreatywnie wdrażać różne ekologiczne zasady. Accor ma w tym doświadczenie. W portfelu grupy jest np. Greet – lokalnie zaangażowana marka hotelowa, słynąca m.in. z tego, że wyposaża obiekty w – wyszukane na pchlich targach - odnowione meble. Jak ten trend się będzie rozwijał?

Sądzę, że – podobnie jak wszystko na naszej planecie – jeśli chcemy, aby nasz biznes był zrównoważony, to musimy być ekologiczni. Accor zawsze był liderem pod tym względem, począwszy od rzeczy podstawowych, takich jak oszczędzanie energii, ale również współpracując z partnerami przy optymalizacji czy stosowaniu ekologicznych rozwiązań w budynkach.

