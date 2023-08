Blisko połowa hoteli miała w lipcu frekwencję niższą niż w analogicznym okresie 2022 roku - poinformowała w czwartek Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Obłożenie powyżej 50 proc. dotyczyło 3/4 obiektów.

Jak wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), frekwencja w hotelach w lipcu okazała się niższa niż w 2022 r. dla blisko połowy obiektów.

Wyniki lipcowe były jednak zbliżone do czerwcowych.

Choć zwiększyła się grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (11 proc.), to obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 3/4 hoteli (tak samo jak w czerwcu), w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

Jak podano, dobry poziom obłożenia zważywszy na wakacje miały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły najlepsze rezultaty od początku roku.

W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 38 proc. powyżej 70 proc. "To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące, zważywszy na okres wakacyjny" - zwrócono uwagę. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 16 proc. hoteli.

Wśród obiektów wypoczynkowych 94 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 58 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. i zaledwie 3 proc., poniżej 30 proc. - wskazała Izba.

Podkreślono jednak, że poziom obłożenia hoteli odbiegał od wyników uzyskanych rok temu.

"Dla blisko połowy hoteli (47 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 14 proc. w zakresie 11-20 pp. Z kolei 34 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 17 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym" - poinformowała Izba.

Jak dodano, dane te były bardzo zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe.

Według Izby, w 78 proc. hoteli ceny wzrosły wobec lipca 2022 r.; połowa obiektów zanotowała wzrost do 10 proc., 17 proc. między 11 a 20 proc., a 11 proc. - powyżej 20 proc.

IGHP zaznaczyła, że dane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie dobry dla obiektów wypoczynkowych. Poinformowano, że prognozy dla całej grupy ankietowanych hoteli są nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu. 28 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc., ale obłożenie powyżej 50 proc. ma połowa ankietowanych. W hotelach biznesowych 42 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 27 proc. "Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 84 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 32 proc. powyżej 70 proc." - zaznaczono.

"Hotelarze w większości (63 proc. wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają pierwszą połowę sezonu wakacyjnego, choć z tej grupy 24 proc. poniżej oczekiwań. Odpowiedzi 'źle' udzieliło 14 proc., a 'poniżej oczekiwań' 24 proc. respondentów" - wynika z ankiety IGHP.

Nieco lepszą ocenę - zauważono - dają hotele biznesowe niż wypoczynkowe. Odpowiedzi "dobrze" udzieliło 69 proc. (24 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" 16 proc. respondentów. Dla obiektów wypoczynkowych odpowiedzi były następujące: "dobrze" 61 proc. (16 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" 23 proc. - podsumowano.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-8 sierpnia br. wzięło udział 131 hoteli ze wszystkich województw. Większość ankietowanych (87 proc.) to obiekty liczące do 150 pokoi, 69 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi; średnia wielkość obiektu wyniosła 81 pokoi.

