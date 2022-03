Fundacja Hotele dla Medyków przekazała 100 tys. zł dla szpitala MSWiA w Warszawie

Fundacja „Hotele dla Medyków” powstała w kwietniu 2020 r. z inicjatywy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Organizacja wspiera działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Fundacja, dzięki wsparciu Polskiego Holdingu Hotelowego, Polskiego Holdingu Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Fundacji PWPW, zgromadziła łączną kwotę 3 mln 250 tys. zł. Do tej pory wypłaciła ponad 1,5 mln zł na działania związane z celami statutowymi.

- Od początku wybuchu pandemii Fundacja Hotele dla Medyków przeznaczyła już ponad 1,5 mln zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Tym razem darowizna w wysokości 100 tys. zł trafiła do warszawskiego szpitala MSWiA. Mamy nadzieję, że środki przekazane na dofinansowanie zakupu narzędzi neurochirurgicznych przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej walki ze skutkami pandemii – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Fundacji Hotele dla Medyków i prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

To kolejne środki dla szpitala MSWiA w Warszawie

Marcin Mazurek, członek zarządu Fundacji Hotele dla Medyków i prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości, również podkreślił zaangażowanie fundacji w walkę z COVID-19. Świadczy o tym m. in. przekazanie kolejnych środków dla szpitala MSWiA w Warszawie. W maju 2021 r. szpital otrzymał już 100 tys. zł z fundacji na dofinansowanie zakupu ambulansu wyjazdowego ECMO.

– Od początku pandemii jesteśmy aktywnie zaangażowani w udzielanie pomocy dotkniętym przez koronawirusa. Wprawdzie liczba zakażonych maleje, ale wciąż wiele osób walczy ze skutkami przebytej choroby. Liczymy, że środki przekazane na dalsze leczenie, pomogą w szybszym powrocie do zdrowia – mówi prezes PHN.

"To niezwykle ważne, by lekarze mogli posługiwać się najwyższej klasy sprzętem"

- Darowizna Fundacji Hotele dla Medyków pozwoli nam na zakup nowoczesnego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii CSK MSWiA, gdzie leczymy pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. To niezwykle ważne, by lekarze mogli posługiwać się najwyższej klasy narzędziami chirurgicznymi i nieśli pomoc jak największej liczbie chorych. Rola specjalizacji zabiegowych jest nieoceniona. Zwłaszcza zaś dostrzec można to w tak trudnym czasie, którego obecnie doświadczamy - mówi prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.