Fuzja HR Group i Vienna House. Marka przejęta przez Wyndham Hotels & Resorts

Fuzja obejmuje również terminowe przejęcie wszystkich nieruchomości Vienna House od Vienna House Capital i U City.

Intencją HRG jest zbudowanie pionierskiej firmy hotelarskiej i, tym samym, zajęcie pozycji wiodącego w Europie właściciela-operatora dysponującego silną platformą multibrandową.

Wyndham Hotels & Resorts przejmie markę Vienna House.

- Dysponujemy ogromnym kapitałem wiedzy o hotelach i portfelem, który będzie harmonijnie rozwijał się w nową, silną firmę. Wierzę, że kluczem do sukcesu są innowacyjna cyfryzacja i globalna dystrybucja, rozszerzenie obszarów biznesowych, jak również przekonujące pozycjonowanie marki. Marka Vienna House cieszy się nieposzlakowaną reputacją w wielu europejskich destynacjach, a nasza rozbudowana i bliska współpraca z Wyndham zapewni siłę, skalę i doświadczenie potrzebne do szybszego rozwoju marki i sprawi, że jeszcze więcej gości doświadczy w pełni tego, co ma do zaoferowania Vienna House - mówi Ruslan Husry, Chief Executive Officer i jedyny właściciel HRG.

145 hoteli w portfelu

Dzięki fuzji z Vienna House, HRG będzie mogła poszczycić się całkowitą liczbą 145 hoteli posiadanych na własność, w dzierżawie i zarządzaniu oraz 20 podpisanymi projektami.

Zorientowana na gości kultura Vienna House, wysoka rozpoznawalność marki i ambitne plany jej rozwoju pokrywają się z naszymi celami dystrybucyjnymi. To idealne połączenie, które pozwoli nam nadal wzrastać na arenie międzynarodowej oraz wzmocnić naszą pozycję i zaangażowanie w regionie - wyjaśnia Geoff Ballotti, prezes i Chief Executive Officer Wyndham Hotels & Resorts.

Amerykańska firma Wyndham uważana jest za największą na świecie firmę franczyzową z branży hotelarskiej, posiadającą około 9000 hoteli w ponad 95 krajach.

- Na przestrzeni ostatnich lat Vienna House ugruntowała swoją markę wśród podróżnych w wielu krajach Europy - stwierdził Dimitris Manikis, prezes Wyndham Hotels & Resorts na Europę, Bliski Wschód, Eurazję i Afrykę (EMEA). - Przejęcie marki Vienna House oraz rozszerzona współpraca z naszym zaufanym partnerem, HR Group, stanowią istotny krok w stronę dalszego zwiększenia naszej obecności na rynku. Dzięki transakcji zyskujemy skalę i możliwości oraz wsparcie dla naszych ambicji rozwojowych w kluczowych miejscach w całym regionie EMEA.

Wyndham będzie rozwijał markę Vienna House, przy wykorzystaniu swoich szerokich możliwości dystrybucyjnych, marketingu i doświadczenia franczyzowego przy zaangażowaniu zespołu z Wiednia. Vienna House stanie się Vienna House by Wyndham. Ponadto Wiedeń przejmie zarządzanie nad 23 hotelami z przejętej niedawno przez HRG grupy hotelowej Amedia. Portfolio hoteli Vienna House by Wyndham liczy obecnie 42 obiekty.

W 2020 roku austriacko-tajska spółka-matka Vienna House Capital i U City PCL postanowiły sprzedać 100 proc. swoich udziałów oraz skoncentrować się na usługach inwestycyjnych i finansowych.

- Bardzo się cieszę, że mam tak wspaniałych partnerów w osobach Ruslana i Wyndhama. Również pod kątem dalszej współpracy. HRG ma teraz ogromną szansę stworzyć JEDNĄ nową, globalną firmę zaczynając od tzw. „czystej kartki" - mówi Rupert Simoner, Chief Executive Officer w Vienna House Capital.

Ekspansja wyjdzie poza Europę

Plany rozwojowe firmy wykraczają również poza Europę. W ramach dalszego rozwoju planowane jest przejęcie 50 proc. udziałów U City PCL w Absolute Hotel Services (AHS) z siedzibą w Bangkoku. Do spółki należą hotele marek Eastin Hotels & Residences oraz U Resorts. Dzięki temu, do portfolio nowej spółki dołączą 32 istniejące hotele oraz kluby golfowe, a także 35 projektów w Tajlandii, Wietnamie, Indiach, Hongkongu i Turcji. Przewiduje się, że nastąpi to jeszcze w 2022 r.

Strony ustaliły, że wartość transakcji pozostanie tajemnicą. Wszyscy pracownicy Vienna House zostaną przejęci.

W transakcji brały udział: GSK Stockmann Munich kancelaria prawna Hogan Lovells Frankfurt.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl