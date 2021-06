Gastronomia i hotele liczą na mocne rozpoczęcie sezonu "czerwcówką"

Wyjazd na wypoczynek na tzw. "czerwcówkę" planuje co trzecia osoba, a zdecydowana większość, bo aż 96 proc., deklaruje, że spędzi go w Polsce, wynika z badania „Turystyka i wypoczynek w pandemii” przeprowadzonego w maju 2021 r. na zlecenie KRD i Rzetelnej Firmy. Niecałe 4 proc. respondentów przyznaje, że chce go spędzić w kraju i za granicą, a tylko 3,6 proc. wybierze wypoczynek poza granicami kraju.

Czerwcówka - Polacy planują wyjazdy

– Chęć Polaków do korzystania z krajowej oferty turystycznej w długi weekend to pozytywny sygnał dla branż, które chcą odrobić straty po wielu miesiącach zamrożenia. Według naszego badania, najwięcej, bo prawie połowa turystów, wyda na wyjazd od 300 do 500 zł na osobę. Co piąty ankietowany przyjmuje budżet w wysokości od ponad 500 zł do 1000 zł, a 8 proc. badanych go przekroczy. Co czwarty Polak na wyjazd zamierza przeznaczyć poniżej 300 zł. Na pieniądze turystów liczą przede wszystkim bary i restauracje. Ich łączne zadłużenie w pandemii wzrosło o 28 proc. i obecnie wynosi 210 mln zł – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Więcej na horecatrends.pl