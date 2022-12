W połowie grudnia br. 4-gwiazdkowy Hotel Grano w Gdańsku udostępnił swoim gościom nowoczesną salę konferencyjno-eventową.

Nowo oddana przestrzeń jest wynikiem współpracy inwestora, spółki Dekpol Deweloper, oraz sopockiej pracowni Ideograf.

Realizacją wnętrz zajęła się spółka Trust Us z Warszawy.

Wnętrza nowej sali Hotelu Grano są kolejną wspólną realizacją Dekpol Deweloper i warszawskiej spółki Trust Us.

Oddany w 2020 roku Hotel Grano w Gdańsku podbił serca gości doskonałym designem, świetną lokalizacją i wyjątkową ofertą gastronomiczną. Jego oferta została właśnie uzupełniona o wielofunkcyjną salę konferencyjno-eventową. Analizując potencjał obiektu inwestor postanowił więc wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom gości, przygotowując nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń, która umożliwiłaby organizację różnego typu eventów. Jednym z jej atutów jest niezależność od całości obiektu, gdyż oferuje niezależne wejście z zewnątrz.

Nowopowstała sala konferencyjna w Hotelu Grano.

Nowopowstała sala konferencyjna w Hotelu Grano to odpowiedź na potrzeby gości nie tylko biznesowych, ale też indywidualnych. Jej nietuzinkowy design, nawiązujący stylem do dawnego Gdańska, daje możliwość kreacji eventu, który na pewno pozostanie naszym gościom w pamięci. W jej wnętrzach goście dostrzegą takie materiały jak naturalne drewno i autentyczna stara cegła – mówi Łukasz Pawlina, dyrektor sprzedaży i marketingu w Grano Hotels.

Wnętrza nowo powstałej sali eventowej zostały zaprojektowane przez sopocką pracownię Ideograf w taki sposób, aby kontrastowały z pozostałymi przestrzeniami hotelu, gdzie materiałami dominującymi są aluminium i kamień.

Głównym założeniem projektu było połączenie trzech wysokiej jakości materiałów - naturalnego kamienia, forniru i drewna, zachowując jednocześnie jak najwyższą funkcjonalność i atrakcyjny design. Wnętrza pełne są nawiązań do historycznej architektury Gdańska, gdzie odwzorowaliśmy historyczne sklepienia, a o dawnych dziejach miasta opowiadają liczne fotografie umieszczone na ścianach - mówi Paulina Czurak-Czapiewska, właścicielka pracowni Ideograf.

Wyraźną dominantą Sali jest natomiast naturalne drewno, które z pewnością przypadnie do gustu zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym.

Dla klienta biznesowego przystosujemy tę przestrzeń zarówno na nieduże elitarne szkolenie jak i większą konferencję. Natomiast dla gościa indywidualnego zapewnimy idealne miejsce do zorganizowania eleganckiego i stylowego wesela lub innej imprezy w rodzinnej atmosferze. Dopełnieniem każdego z tych eventów będzie kuchnia Restauracji Młyn oraz obsługa na najwyższym poziomie – mówi Łukasz Pawlina.

Wnętrza nowej sali Hotelu Grano są kolejną wspólną realizacją Dekpol Deweloper i warszawskiej spółki Trust Us, specjalizującej się w realizacji wnętrz obiektów komercyjnych.

Nowo powstała sala eventowa Hotelu Grano jest kolejnym potwierdzeniem udanej współpracy z Dekpol Deweloper. Wcześniej mieliśmy przyjemność realizować hotelowe bistro „Młyn”, a także wnętrza gdańskiego Hotelu Number One, Hotelu Almond. Wnętrza nowej sali zostały zaprojektowane niejako „w kontrze” do pozostałych przestrzeni wspólnych hotelu – wśród wykorzystanych materiałów dominuje dębina oraz kamień naturalny. Znajdziemy tu również ryflowane panele, kasetonowy sufit oraz dekoracje okienne wykonane z materiałów typu blackout, umożliwiających pełne zaciemnienie sali na czas trwania eventu – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl