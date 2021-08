Gdańskie lotnisko testuje urządzenie do odstraszania ptaków

W ramach realizacji projektu naukowego, na lotnisku pojawi się też drugie tego typu urządzenie. Docelowo na lotnisku wielkości portu lotniczego w Gdańsku powinno być około 6-8 detektorów.

Dźwięki odstraszające ptaki zostały dobrane przez eksperta do spraw ornitologii, specjalnie do ptaków wykazujących się dużą aktywnością na obszarze lotnisk. Dźwięki te można dowolnie modyfikować. Urządzenie monitoruje ptaki od świtu do zmierzchu. Specjalny system detekcji umożliwia oszacowanie trasy przelotu ptaka oraz określenie jego wielkości. W przypadku wykrycia ptaka, system w czasie rzeczywistym wysyła informację wraz ze zdjęciem oraz jego lokalizacją do służb lotniskowych.

Pracownicy odpowiedzialni za monitoring terenu lotniska, na tej podstawie mogą podjąć decyzję o ewentualnym włączeniu odstraszy lub wstrzymaniu startu samolotu do czasu opuszczenia przez ptaki danej strefy.

- Obecnie ptaki przelatujące nad terenem lotniska, szczególnie w strefach, gdzie operują samoloty, stanowią zagrożenie dla operacji lotniczych. Urządzenie monitorujące i uruchamiające dźwięki, które mają przepłoszyć zaobserwowane ptaki, pomaga naszych służbom w codziennej pracy. Lubimy innowacje i szukamy dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i płynność operacji lotniczych – powiedział Jarosław Trzoska kierownik Działu Operacyjnego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.