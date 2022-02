Gdzie Polacy spędzą wakacje? Dziesięć najpopularniejszych kierunków

W Turcji na drugim miejscu pod względem popularności znalazło się Wybrzeże Egejskie.

Na trzecim miejscu najpopularniejszych kierunków na Lato 2022 znalazł się Egipt.

Z analizy Wakacje.pl wynika, że Polacy najbardziej upodobali sobie Sycylię, na którą poleci nieco ponad 26 proc. klientów zdecydowanych spędzić tegoroczny urlop w Italii.

– W rankingach najbardziej popularnych kierunków zazwyczaj wymieniane są tylko kraje, a przecież wiele z nich oferuje dużo więcej niż jedno czy dwa regiony turystyczne – mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. – Przykładem może być Grecja. Choć mówimy o jednym państwie, to w rzeczywistości do wyboru mamy ponad 20 różnych miejsc, do których dolecimy lub dojedziemy z Polski – dodaje. – Podobnie jest w przypadku Hiszpanii czy Włoch – zwraca uwagę ekspertka.

Co drugi klient wypocznie na Riwierze

Udział sprzedaży wycieczek do tego regionu to nieco ponad 58 proc. wszystkich rezerwacji do Turcji na nadchodzący sezon letni. Do Antalyi dolecimy z niemal wszystkich polskich lotnisk. To bardzo wygodna propozycja dla osób, które nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do portu wylotowego czy noclegiem, jeśli lot zaplanowany jest na wczesne godziny poranne.

– Riwiera Turecka oferowana jest nie tylko z wylotem z Warszawy, Katowic, Wrocławia czy Poznania, ale też z mniejszych portów, m.in. z Bydgoszczy, Zielonej Góry czy Rzeszowa – wymienia Agata Biernat.

W Turcji na drugim miejscu pod względem popularności znalazło się Wybrzeże Egejskie z takimi kurortami jak Marmaris czy Kusadasi. Ceny wyjazdów zaczynają się od 1352 zł za tygodniowy pobyt w hotelu czterogwiazdkowym z wyżywieniem w formie all inclusive (w październiku) i od 2059 zł w okresie wakacji szkolnych. Trzecim najczęściej wybieranym regionem w tym kraju jest Wybrzeże Likijskie – tu wypoczywać możemy na przykład w Fethiye czy w Oludeniz. Za tygodniowe wakacje we wrześniu, w hotelu czterogwiazdkowym, z wyżywieniem w formie all inclusive zapłacimy od 1910 zł od osoby, a w szczycie sezonu wakacyjnego od 2345 zł.

Hurghada zbiera ponad 40 proc. egipskiego rynku