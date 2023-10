Geovita Dąbki to kolejny obiekt z portfela Grupy PHH, który zyska nowe oblicze i będzie funkcjonował pod brandem Best Western Plus.

Polski Holding Hotelowy konsekwentnie realizuje strategię podnoszenia standardu i rentowności obiektów należących do grupy.

Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach położone jest z dala od miejskiego zgiełku, 100 m od morza i 650 m od jeziora Bukowo.

– Dąbki to popularna i atrakcyjna miejscowości turystyczna. Aby wykorzystać potencjał tej lokalizacji postanowiliśmy stworzyć nowy produkt na lokalnym rynku. Wybór współpracy z Best Western Hotels & Resorts to kolejny krok, zgodny ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PHH. Wnikliwa analiza rynku, oferty Best Western oraz dotychczasowe doświadczenia we współpracy z franczyzodawcą w obiektach w Juracie oraz w Olsztynie, wskazują że marka Best Western Plus doskonale pasuje do obiektu Geovita Dąbki. Wprowadzenie na rynek nadmorski tej marki będzie gwarancją kolejnego sukces finansowego i zapewnienia najwyższego standardu usług dla naszych gości – podkreśla Jacek Szymanowicz, prezes spółki Geovita.

Hotele Best Western Plus to nowoczesne wyposażenie i gustowne wnętrza, które spełniają obecne oczekiwania względem usług i standardu. Marka oferuje dobrze wyposażone pokoje oraz dodatkowe udogodnienia. Wraz z programem Best Western® Rewards, zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego poziomu gościnności i wyjątkowego doświadczenia na poziomie lokalnym, jak i na całym świecie.

– PHH jest wieloletnim partnerem BWH Hotels i z dumą witamy Geovita Dąbki w naszej sieci. Po remoncie w 2026 r. z pewnością będzie to fantastyczny hotel Best Western Plus z 90 pokojami i zapleczem odnowy biologicznej – powiedział Wytze van den Berg, wiceprezes ds. operacji międzynarodowych w regionie EMEA, BWH Hotels.

Obserwujemy ogromny wzrost naszego portfolio w całej Europie, a wraz ze wzrostem ruchu turystycznego jestem podekscytowany możliwością rozszerzenia naszej oferty hotelowej dla gości podróżujących do Polski - dodaje Wytze van den Berg.

Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach położone jest z dala od miejskiego zgiełku, 100 m od morza i 650 m od jeziora Bukowo. Obiekt jest wspaniałym miejscem zarówno na dłuższe rodzinne pobyty wakacyjne, jak i na krótkie weekendowe wypady. Oprócz kortu tenisowego, boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci, goście mogą skorzystać z Morskiego Instytutu Spa & Wellness oraz Zakładu Przyrodoleczniczego z basenem, siłownią i sauną. Zaplecze konferencyjne to dwie sale dla łącznie 120 osób. Do dyspozycji gości w obiekcie pozostaje 195 miejsc noclegowych, w 1-,2- i 3-osobowych pokojach oraz 4-osobowych apartamentach. W ośrodku mieści się również jadalnia dla 135 osób, kawiarnia i chata grillowa.

