Gheorghe Marian Cristescu, PHH: Wspierając Ukrainę, stajemy się elitą europejskiego hotelarstwa

PHH przekazał już łącznie ponad 100 tysięcy noclegów dla uchodźców.

Polski Holding Hotelowy, tak jak inne firmy hotelarskie, od dłuższego czasu zatrudnia obcokrajowców, w tym Ukraińców, na tych samych zasadach, co Polaków.

Zaoferowaliśmy o wiele więcej działań, również bezpłatnych – w tym zorganizowanie dużego projektu Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy - mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W jaki sposób wojna zmieniła działalność hoteli w Polsce?

Gheorghe Marian Cristescu: Jeśli chodzi o naszą grupę hotelową, to w pierwszej kolejności – wykorzystując wiedzę i doświadczenie nabyte podczas kryzysu covidowego – zwróciliśmy się do wojewodów informując, że nasze obiekty są gotowe do pomocy. Od początku byłem przekonany, że będzie to niestety pomoc długotrwała i dlatego musimy wybrać najlepszy sposób na to, aby przygotować nasze hotele na dalekosiężną współpracę. Tak, jak większość firm, korzystaliśmy również z pomocy finansowej władz samorządowych w ramach istniejących budżetów na rzecz pokrycia kosztów pobytu gości z Ukrainy w Polsce. Wybraliśmy bazę trzech tysięcy pokoi, rozlokowanych w całym kraju i do dzisiaj mamy około 1400 gości ze statusem uchodźcy w tych obiektach.

Ile noclegów PHH udzielił uchodźcom?

Przekazaliśmy już łącznie ponad 100 tysięcy noclegów na ten cel. Oczywiście w ramach pomocy i wsparcia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, zaoferowaliśmy o wiele więcej działań, również bezpłatnych – w tym zorganizowanie dużego projektu Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy. W tym miejscu pragnę ponownie podziękować naszej branży, która pomimo trudności ostatnich lat, dołączyła do tego przedsięwzięcia. W szczególności dziękuję grupie Dobry Hotel z Leszkiem Mięczkowskim na czele, jak również Polskim Hotelom Niezależnym z Elżbietą Lendo, grupie Arche w panem Władysławem Grochowskim, a także grupie Orbis, gdzie chcę przekazać specjalne podziękowania dla mojej koleżanki Sabiny Bartyzel. Dziękuję również Ptak EXPO za włączenie się do tej inicjatywy. Między innymi dzięki tym ludziom mogliśmy ugościć ponad 20 tysięcy Ukraińców podczas prawosławnej Wielkanocy. To wszystko pokazuje, że polskie hotelarstwo ma jak najbardziej „ludzką twarz” i konsekwentnie udowadnia, że stajemy się elitą europejskiego hotelarstwa.

PHH zaoferował wiele działań, w tym zorganizowanie dużego projektu Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy. mat. pras.

Czy działalność prospołeczna – taka jak w przypadku PHH – to wyjątek w branży?

Absolutnie nie. Nasza grupa jest tylko i wyłącznie jednym z elementów działających i wspierających Ukrainę. Nasze koleżanki i nasi koledzy, działający we wszystkich hotelach w tym kraju, dokonywali niesamowitych rzeczy, a większość z nich – również poza działalnością w swoich hotelach – pracowała i nadal pracuje jako wolontariusze. Dlatego całej branży należy się wielki ukłon, a zwłaszcza wszystkim pracownikom hotelarstwa, którzy mają wielkie serce i udowadniają, że nieprzypadkowo pracują w tak zwanym hospitality. Ja osobiście jestem bardzo podbudowany działalnością moich pracowników, gdy słyszę wiele pięknych historii, dotyczących ich osobistego, prywatnego zaangażowania. Jestem również pozytywnie zbudowany tym, gdy oni powtarzają, że są dumni, bo pracują dla firmy, która nie jest obojętna na drugiego człowieka, zwłaszcza w trudnych momentach. To dobrze świadczy o nas wszystkich.

Czy PHH - oprócz tego, że pomaga - będzie również zatrudniać osoby z Ukrainy?

Nasza firma, tak jak inne firmy hotelarskie, od dłuższego czasu zatrudnia obcokrajowców, w tym Ukraińców, na tych samych zasadach, co Polaków. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich pracowników, nie odróżniamy ich pod względem narodowościowym. Nasze konkursy na różne stanowiska w hotelach są otwarte dla wszystkich, również dla obywateli Ukrainy, którzy mogą legalnie pracować w Polsce. Bardzo dobrych naborem np. z Ukrainy było zatrudnienie w ostatnim czasie Viktorii Nikitchuk na stanowisku Rooms Division Managera w Renaissance Warsaw Airport Hotel. Wojna na Ukrainie zmusiła ją do opuszczenia własnego kraju i przyjazdu do Polski – tak, jak miliony Ukraińców – gdzie otrzymała szansę kontynuowania swojej kariery zawodowej.

Czy pojawiają się problemy w procesach rekrutacyjnych?

Dostrzegamy, że czasami barierą w zatrudnieniu obcokrajowców na stanowiskach odpowiadających ich doświadczeniu jest brak znajomości języka polskiego lub angielskiego. W takich przypadkach zachęcamy do korzystania z darmowego kursu języka polskiego, co pozwoli im otrzymać w przyszłości odpowiednie stanowisko do przygotowania zawodowego. Na dzisiaj możemy poinformować, że mamy około 30 nowych pracowników z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny. W dalszym ciągu nasza rekrutacja jest otwarta dla wszystkich, z zaznaczeniem, że u nas decyduje przygotowanie kandydata do pracy, a nie jego narodowość.