Gigantyczny hotel w Giżycku pod znakiem zapytania. Potrzebna nowa koncepcja

Hotel o powierzchni 42 tys. mkw i 7 piętrach chce w Giżycku wybudować inwestor z Ełku.

Hotel miał przynieść wielomilionowe miastu oraz nowe miejsca pracy.

Inwestor nie porozumiał się jednak z konserwatorem zabytków w sprawie projektu hotelu.

Miasto przekazało teren pod budowę hotelu w użytkowanie wieczyste inwestorowi, za kwotę 6 mln zł. Dwa miliony złotych już wpłynęło na konto giżyckiego samorządu. Reszta miała być płacona w równych ratach przez kilkanaście lat. Zawarta umowa obliguje inwestora do rozpoczęcia budowy do 2022 roku. Według burmistrza budowla w pierwotnym kształcie mimo swojej wielkości nie będzie rzucała się w oczy, bo obiekt będzie w otoczeniu drzew do trzech czwartych wysokości.

Jednak los inwestycji jest niepewny. Inwestor będzie musiał stworzyć nową koncepcję hotelu, ponieważ inwestycja zaplanowana została na obszarze historycznego układy urbanistycznego Giżycka wpisanego do rejestru zabytków. Inwestor nie otrzymał pozwolenia na budowę od konserwatora, a nawet jeszcze nie wystąpił o takie pozwolenie.

Jak skomentował inwestor, potrzebna jest nowa koncepcja hotelu.