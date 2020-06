Gilles Clavie na czele AccorInvest

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym z 911 hotelami w 31 krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie w segmencie ekonomicznym i midscale.

W marcu br. AccorInvest nabył 100 proc. akcji spółki Orbis SA, w której od sześciu lat Gilles Clavie jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym. Orbis jest dziś międzynarodową grupą inwestującą w nieruchomości hotelowe z 73 obiektami w 6 krajach regionu Europy Wschodniej.

- Gilles Clavie wniesie do firmy znakomite doświadczenie finansowe i operacyjne, które z pewnością pomoże mu poprowadzić AccorInvest w nadchodzących latach. Rada dyrektorów będzie wspierać Gillesa i zespół wykonawczy w pozycjonowaniu firmy na rynku i jej przyszłym rozwoju – komentuje Nadra Moussalem, przewodnicząca rady dyrektorów AccorInvest.

- Poparcie rady dyrektorów i pokładane we mnie zaufanie jest dla mnie niezwykle inspirujące i mobilizujące. Pragnę również wyrazić mój szacunek i uznanie dla wszystkich zespołów w Grupie za ich zaangażowanie i wsparcie. W czasach, gdy branża hotelowa globalnie boryka się z najgorszym kryzysem w swojej historii, naszym priorytetem jest zagwarantowanie, aby grupa AccorInvest bezpiecznie przeszła przez ten kryzys i jak najlepiej wykorzystała szanse, które się pojawią, gdy działalność hotelarska zacznie się odbudowywać – powiedział Gilles Clavie tuż po otrzymaniu nominacji.

Gilles Clavie obejmie nowe stanowisko 1 lipca tego roku.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 tys. pokoi), w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

