Gilles Clavie, Orbis: Hotele muszą przygotować się na zmiany

Przez lockdown i okres bez podróży hotele musiały być zamknięte. Nikt nie był przygotowany na taką sytuację i nikt nie wie, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

- Ruch jest cały czas znikomy - twierdzi Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny AccorInvest. - Największą zmianą, z jaką mieliśmy do czynienia, jest wzrost na rynku krajowym, głównie w segmencie wypoczynkowym, gdzie lipiec i sierpień przyniosły niezłe wyniki.

Zobacz relację z rozmowy 1:1. Recovery plan. Kiedy hotele wyzdrowieją z COVID-19?

We wrześniu wciąż nie możemy mówić o powrocie rynku, choćby ze względu na ograniczenia podróży biznesowych. - Z kryzysu sanitarnego przeszliśmy do kryzysu gospodarczego - podsumował Gilles Clavie podczas konferencji Property Forum. - Choć wsparcie sektora rządowego jest oferowane we wszystkich krajach, obawiam się, że w nadchodzących tygodniach wiele firm może mieć poważne problemy.

Zdaniem prezesa zarządu AccorInvest, musimy przeczekać kilka miesięcy, by rynek mógł wrócić do zdrowia.

W związku z pandemią, wiele korporacji „zamroziło” podróże, czego skutki boleśnie odczuwają hotele biznesowe. - Trzeba uruchomić konferencje, targi, spotkania biznesowe, ale to wymaga czasu - mówił Gilles Clavie podkreślając, że pod tym względem przepisy różnią się w poszczególnych krajach. - Na pewno czeka nas ewolucja, obserwujemy również skłonności do organizacji spotkań hybrydowych i chyba w tym kierunku musimy zmierzać - dodał i podkreślił, że na konkretne wnioski i ocenę konsekwencji jest wciąż za wcześnie. - Sektor konferencyjny powinien wrócić, ale trzeba zapewnić odpowiednie warunki sanitarne. Inną sprawą jest gotowość na spotkania w większym gronie uczestników. Tak długo jak ludzie pracują z domów, nie będą skłonni przyjeżdżać do hoteli.

Według prelegenta Property Forum, Polska - według różnych prognoz - zaliczana jest do krajów, które najszybciej wrócą do zdrowia w ujęciu gospodarczym. - Mówi się nawet o możliwym odbiciu w przyszłym roku - wspomniał Gilles Clavie.

To, z czym z pewnością będą musieli zmierzyć się hotelarze, to zmiana nawyków i oczekiwań gości. - Podejście bezstykowe, czyli automatyzacja check-in i check-out, czystość i dokładność są jednymi z pierwszych kryteriów, na które zwracają uwagę klienci - wyliczył Gilles Clavie. - Najprawdopodobniej goście będą wybierali hotele międzynarodowe, ponieważ wiedzą, że te obiekty będą bardzo poważnie podchodzić do wymogów sanitarnych. Możemy również oczekiwać, że zmieni się sama konstrukcja hoteli. Od 10 lat mieliśmy do czynienia z powierzchniami co-livingowymi, lifestylowymi, czyli mniejsze pokoje, a większe powierzchnie wspólne. Konsekwencją pandemii będzie prawdopodobnie zmiana tych proporcji. W jaki sposób będą się zmieniać, tego jeszcze nie wiemy - podsumował.