Wywodząca się z Francji pierwsza międzynarodowa marka luksusowych hoteli Sofitel Hotel & Resorts jako ambasador francuskiej kultury na całym świecie nawiązuje partnerstwo z magazynem Vogue.

Marki zachęcą swoich fanów, trendsetterów i miłośników czerpania przyjemności z życia do rozkoszowania się stylem, poradami i ekskluzywnymi przeżyciami w myśl idei Art de Vivre.

Międzynarodowa marka luksusowych hoteli Sofitel Hotel & Resorts jako ambasador francuskiej kultury na całym świecie nawiązuje globalne partnerstwo z magazynem Vogue. W ciągu najbliższych trzech lat marki będą dzielić się tajnikami francuskiego stylu życia i swoim savoir-faire poprzez organizację i udział w ekskluzywnych festiwalach, działania kreatywne, współprace modowe i aktywność w branży beauty. Motywem przewodnim współpracy jest promowanie życia zgodnie z filozofią Art de Vivre. Partnerstwo obejmuje szereg eventów, niespodzianek i udogodnień dla miłośników obu marek – od szykownego nowego paryskiego koktajlu, którym można delektować się w hotelach Sofitel na całym świecie, po wydarzenia takie jak Vogue x Sofitel Festival, który odbył się 14 i 15 października w Paryżu.



Sofitel to doświadczenia i przeżycia, które wykraczają poza tradycyjne postrzeganie hotelarstwa. To furtka do stylu życia, który zachęca i zaprasza gości do zanurzenia się w świecie francuskiej elegancji, kultury, stylu życia i savoir-faire obecnego we wszystkich hotelach Sofitel. Cieszę się, że współpraca z Vogue wcieli w życie wiele wspólnych inspiracji od sztuki, designu, branży beauty po gastronomię i świat rozrywki. Jesteśmy podekscytowani, że starannie przygotowana kampania Vogue x Sofitel w wysublimowany sposób pozwoli gościom wzmocnić doświadczenia z pobytu w naszych hotelach, które pozostaną z nimi na długo. – podkreśla Maud Bailly, CEO Accor Southern Europe.

Start współpracy odbył się w premierą Vogue X Sofitel Festiwal, który odbył się 14-15 października w Paryżu poprzez celebrację Art de Vivre w Pavillon Cambon Capucines. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 gości i miłośników marek, którzy uczestniczyli w warsztatach stylizacji fryzów z Balmain Hair Couture oraz perfumeryjnych i zapachowych z Diptyque. Na uczestników czekały także zabiegi kosmetyczne z Le Rouge Français, Codage i Hydrafacial, wskazówki dotyczące urody z Holidermie, sesje fitness z trenerem gwiazd Julie Pujols czy lekcje miksologii z wódką. Nie zabrakło także butiku Vogue i wyjątkowego doświadczenia 4D z Sofitel MyBed™ oraz kawiarniami Sofitel Café. Ekskluzywna zapowiedź przed otwarciem festiwalu nastąpiła 13 października, w której wzięła udział grupa 150 VIP-ów.



Cieszymy się, że możemy połączyć dwie wspaniałe francuskie marki, które są światowej sławy autorytetami w dziedzinie piękna, stylu i sztuki życia. Dzięki pierwszemu festiwalowi Vogue x Sofitel jesteśmy przekonani, że społeczność Vogue zakocha się w nowoczesnym francuskim luksusie hotelów Sofitel, czerpiąc z nich wiedzę na temat francuskiej wrażliwości i pełnego szyku stylu francuskiej gościnności - powiedziała Delphine Royant, CBO of Condé Nast France.

Przy wykorzystaniu utalentowanych artystycznie zespołów, Vogue ukazał Art de Vivre hoteli Sofitel za pośrednictwem znanych osobistości ze świata mody w serii specjalnie przygotowanych filmów. W pierwszym z nich, skupiającym się na globalnych trendsettrach, pionierska modelka Inès Rau podzieliła się własnym podejściem do Art de Vivre na tle Sofitel Le Scribe Paris Opéra. Jako francuska modelka i aktywistka transpłciowa, Rau jest orędowniczką różnorodności rasowej i płciowej, przełamując bariery i wpływając na gusta definiujące scenę paryskiej kultury.

Flagowy Sofitel Le Scribe Paris Opéra, położony w samym sercu Prawego Brzegu Paryża dopracował sztukę Art de Vivre do perfekcji nie tylko poprzez lokalizację, ale i stylowy wystrój wnętrz. Przeprojektowany przez wszechstronnie utalentowanego francuskiego projektanta Tristana Auera, hotel jest nowoczesnym klasykiem, który promienieje charakterystycznym luksusem i stylem marki Sofitel.

By wesprzeć francuskie dziedzictwo, wraz z launchem współpracy z Vogue, Sofitel połączył siły z Grey Goose, tradycyjną francuską marką alkoholową. Wódka Grey Goose jest bazą serii ekskluzywnych koktajli dla Sofitel, które będą dostępne w hotelach marki na całym świecie.

Globalne partnerstwo między Sofitel i Vogue obejmie bieżące działania obu marek i wydarzenia w hotelach Sofitel na całym świecie, we współpracy z regionalnymi zespołami Vogue. Nadchodzące przedsięwzięcia i wydarzenia obejmują zarówno Sofitel New York, jak i Sofitel Washington DC Lafayette Square z Vogue US, które rozpoczną się w październiku i listopadzie 2022 r.

W Polsce funkcjonują obecnie dwa hotele tej francuskiej marki: Sofitel Warsaw Victoria i Sofitel Grand Sopot. Apartament prezydencki w warszawskim hotelu otrzymał główną nagrodę w międzynarodowym konkursie branży turystycznej World Travel Awards w kategorii Poland’s Leading Hotel Suite 2022.

