Gmina Gryfino z nowym wielofunkcyjnym obiektem użyteczności publicznej

Inwestorem obiektu była gmina Gryfino, a jego projektantem pracownia M-K Projekt Dawid Mołdrzyk. Hala, jaka stanęła przy ul. Niepodległości 16, przeznaczona jest zarówno do użytku klubu piłki ręcznej KPR Gryfino, jak i sportu szkolnego w mieście. Wielofunkcyjność i elastyczność konfiguracyjna hali pozwoli jednak na szybkie stawianie w niej sceny i użytkowanie hali również jako placówki kultury. Obiekt został oddany zgodnie z terminem.

W hali zaprojektowano 10 boisk – boisko główne do koszykówki; trzy boiska treningowe do koszykówki; boisko główne do piłki ręcznej; boisko główne do halowej piłki nożnej; boisko główne do siatkówki i trzy boiska treningowe do siatkówki. Na II kondygnacji znalazła się widownia z 289 miejscami siedzącymi, zespół szatniowo-sanitarny, spikerka, salka fitness i salka konferencyjna.

- Hala w Gryfinie to kolejny z serii dużych, kubaturowych i wielofunkcyjnych obiektów sportowych, jakie oddajemy do użytku w ostatnim czasie” – komentuje prezes Moris Polska Maurycy Bryła.

Umowa z inwestorem obejmowała budowę hali wraz z łącznikiem do sąsiedniej szkoły, przebudowę budynku szkoły oraz przebudowę ul. Parkowej w Gryfinie. Dwukondygnacyjna hala stanęła na dwóch działkach o łącznej powierzchni 16 tys. mkw. Obiekt osiągnął kubaturę 20,3 tys. mszesc. przy powierzchni zabudowy wynoszącej 1788 mkw. Tafla sportowa ma powierzchnię 1067 mkw.



Organizację i logistykę tej niełatwej realizacji relacjonuje dyrektor ds. inwestycji Moris Polska Piotr Królikiewicz.



- Całość budowy wymagała od nas wyjątkowego zarządzania, aby oddać obiekt terminowo, co w pełni się udało. Wznieśliśmy go w warunkach zakłóceń dostaw materiałów wynikających z sytuacji pandemicznej. Już sam ten fakt byłby wystarczająco destrukcyjny dla harmonogramu jakiejkolwiek budowy. Ponadto musieliśmy zorganizować ją tak, aby nie zakłócać funkcjonowania miasta i życia mieszkańców w ich domach. Chodzi o to, że obiekt stanął w centrum miasta, w ciasnej zabudowie, w otoczeniu wąskich uliczek, co nigdy nie sprzyja logistyce i transportowi na budowę, ale wypracowaliśmy sobie własne dojazdy - opowiada.