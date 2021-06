Gmina Ruciane-Nida zyska stylowy pensjonat i mieszkania

Budynek Zapach Lasu – Naturalne SPA zaprojektowano w formie trzech kondygnacji nadziemnych (parter, I i II piętro) oraz użytkowego poddasza.

Inwestorem obiektu jest Sun & Snow Real Estate.

Lokalizacja budynku mieszkalno-pensjonatowego została określona przez National Geographic, jako jedno z 20 miejsc na świecie wartych odwiedzenia.

Powierzchnia zabudowy wyniesie 1123 mkw. dla budynku i 200 mkw. dla tarasów. Część mieszkalna osiągnie powierzchnię 1613 mkw., natomiast część pensjonatowa 1953 mkw. W obiekcie będzie uruchomione Centrum Szybkiego Budowania Odporności Organizmu. Będzie mu towarzyszyło Fińskie Centrum Rehabilitacji Kręgosłupa bazujące na technologiach w Polsce dotąd nieznanych.

Budowę zainicjowano w II kwartale bieżącego roku. Budynek będzie dzielił się na skrzydło wschodnie, łącznik i skrzydło zachodnie. Bryłę budynku zaprojektowano w taki sposób, aby wkomponowała się w istniejącą zieleń i ukształtowanie terenu. Wejście do części mieszkalnej (skrzydło zachodnie) znajdzie się z tyłu budynku od strony lasu. Wejście do części pensjonatowej (skrzydło wschodnie) będzie w łączniku, w którym znajdzie się duży hall, recepcja i bar kawowy. W skrzydle tym dwa apartamenty będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie lokale mają tarasy wypoczynkowe, loggie bądź też balkony.

Elewacja całego parteru wykończona będzie płytami imitującymi kamień łupany zakończony warstwą cegły ceramicznej pełnej. Elewacje pięter I i II wykończone będą jasnym tynkiem, natomiast poddasza drewnem.

- W krótkim czasie w Województwie Warmińsko-Mazurskim mamy okazję realizować inwestycję o podobnym charakterze. Ten region kraju cechuje określona estetyka architektoniczna wraz z dodatkami takimi, jak na przykład mur pruski. Zaledwie na początku bieżącego roku oddaliśmy do użytku ośrodek sportowo-wypoczynkowy w Stręgielku, który jest właśnie w ugruntowanym tradycją stylu mazurskim. Obecnie mamy okazję budowania obiektu równie stylowego, atrakcyjnego i estetycznego. Inwestorowi oddamy do użytku obiekt nie tylko mocno przykuwający uwagę swoim wyglądem, ale również taki, który swoją konstrukcją i solidnością wykonania posłuży właścicielom na długie lata – mówi Przemysław Podsiadło, dyrektor ds. inwestycji Moris Polska.

Zapach Lasu – Naturalne SPA w Karwicy zostanie oddany do użytku w maju 2022 roku.