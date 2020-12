GoGastro! PTWP wspiera sektor cierpiący wskutek pandemii COVID-19

– Rok 2020 okazał się wyjątkowo trudny dla gastronomii. W marcu z powodu pandemii na ponad dwa miesiące zamknięte zostały lokale dla gości. Obecnie mamy drugi lockdown. Niemożność przyjęcia gości w restauracjach, ale także brak firmowych cateringów i imprez biznesowych oraz spotkań wigilijnych powodują, że sektor gastronomiczny, który co roku rósł dwucyfrowo i stawał się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki, jest na krawędzi upadku. Zapowiadana pomoc rządowa pozostawia wiele do życzenia i – w wielu przypadkach - nie zapobiegnie zamknięciu ulubionych restauracji – komentuje Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca horecatrends.pl oraz portalspozywczy.pl.



W ramach akcji #GoGastro na portalu horecatrends.pl stworzono specjalny serwis z informacjami dotyczącymi bieżącej sytuacji w gastronomii, poradami prawnymi, praktycznymi wskazówkami oraz inspiracjami z kraju i ze świata.



– Pytamy biznes gastronomiczny jakiego rodzaju wsparcia i pomocy potrzebuje. Chcemy być blisko realnych wyzwań gastronomii – mówi Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca horecatrends.pl oraz portalspozywczy.pl. – Zachęcamy do przyłączenia się i wspierania zagrożonej branży – dodaje.



Wskazówki dla biznesu – skuteczne wsparcie lokali gastronomicznych podczas pandemii:

zamówienie cateringu dla pracowników, podarowanie bonów do zrealizowania w lokalach

zorganizowanie zdalnych wigilii firmowych/poczęstunków noworocznych, zamówienie cateringu do domów pracowników

zamówienie posiłków w restauracjach dla organizacji charytatywnych

zakup voucherów dla pracowników z możliwością realizacji po gastronomicznym lockdownie

wsparcie poprzez współpracę, np. umorzenie zaległości, rozłożenie na raty zobowiązań, korzystne umowy dotyczące czynszu, leasingu

wsparcie poprzez sprzyjające rozwiązania dotyczące dostaw surowców – odebranie przeterminowanych produktów; partnerskie ustalenia dot. umów, promocje, gratisy

korzystne umowy dotyczące korzystania z serwisów zamówień online bądź zakupu nowego sprzętu, aby wejść w nowy kanał sprzedaży.

– Z chęcią opiszemy także inne działania korporacyjne, które doraźnie bądź długoterminowo będą wspierać gastronomię w najtrudniejszym okresie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w lockdownie! – dodaje Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca horecatrends.pl oraz portalspozywczy.pl