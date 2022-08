Golden Tulip Warsaw Centre otwarty

18 sierpnia otwarto zrewitalizowany hotel Golden Tulip Warsaw Centre. Golden Tulip to flagowa marka Louvre Hotels Group, w której najwyższej klasy usługi hotelarskie łączą się z holenderską sztuką beztroski, już od sześćdziesięciu lat zaprasza do odkrywania jedynego w swoim rodzaju doświadczenia premium hospitality opartego na radości czerpanej z życia, pracy i podróżowania.

Marka Golden Tulip ma już 60 lat!

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre - zaprezentowa została oficjalnie 18 sierpnia w stolicy.

Historia Golden Tulip rozpoczęła się w 1962 roku. Marka rozkwitła i rozprzestrzeniła się po świecie. Przez cały ten czas pozostała wierna swym korzeniem. Inspirowane niderlandzkim światopoglądem spontaniczność i otwartość pozwoliły jej zyskać zaufanie gości, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko komercyjnych usług hospitality.

Dziś Golden Tulip to 160 hoteli rozsianych po świecie. Łączy je wspólne dziedzictwo, przywiązanie do filozofii beztroski i utrzymywanie wspólnych standardów właściwych dla międzynarodowej marki premium. Każdy z nich ma w sobie również coś unikalnego, a to dzięki ludziom, którzy zamieniają budynek hotelowy w miejsce pełne życia. Zarówno goście, jak i pracownicy współtworzą każdy hotel Golden Tulip, nadając mu niepowtarzalną osobowość i lokalny koloryt.

Do Warszawy marka Golden Tulip przybyła w 2004 roku wraz z pierwszym otwarciem hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, który po ostatniej modernizacji jest flagowym obiektem Louvre Hotels Group w Polsce.

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre - zaprezentowana oficjalnie 18 sierpnia br. - to 143 pokoje ze strefą sypialno-wypoczynkową, w których sfery pracy i zabawy tworzą zharmonizowaną całość. To stylowe przestrzenie publiczne sprzyjające zawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich. To centrum konferencyjne, na które składa się osiem sal inspirowanych nazwami warszawskich ulic, w których każde spotkanie wyzwoli z uczestników nieprzebrane pokłady kreatywności. To strefa coworkingowa sprzyjająca burzom mózgów i twórczemu rozwiązywaniu problemów. To obszar rekreacyjny z sauną i siłownią – wizyta w nich pozytywnie nastroi do pracy, a po pracy pozwoli przygotować się na popołudnie i wieczór pełne wrażeń. Tych zaś nie zabraknie w przestrzeni kulinarno-rozrywkowej The Complex, gdzie tętni życie oraz miksują się smaki, ludzie i doświadczenia.

Pod szyldem marki Golden Tulip w Polsce działają również liczne obiekty franczyzowe, by wymienić Golden Tulip Gdańsk Residence, Golden Tulip Kraków City Center, Golden Tulip Kraków Kazimierz, Golden Tulip Międzyzdroje Residence i Golden Tulip Warsaw Airport.