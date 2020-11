Golden Tulip Warsaw Centre przejdzie renowację. Ma zyskać loftowy sznyt

Położenie u zbiegu ulicy Towarowej i Alei Jerozolimskich czyni hotel Golden Tulip Warsaw Centre doskonałym wyborem dla gości, którym zależy na łatwym dostępie do najważniejszych punktów na biznesowej i kulturalnej mapie Warszawy. Świetna lokalizacja to nie jedyny atut hotelu. Do dyspozycji gości oddano 143 pokoje, w tym pokoje standardowe, pokoje typu Executive o podwyższonym standardzie oraz apartament dla najbardziej wymagających klientów. Bazie noclegowej towarzyszy przestrzeń publiczna w postaci lobby z barem, hotelowej restauracji, patio z przeszklonym dachem, strefy śniadaniowej oraz strefy wellness z sauną i salą fitness. Całość uzupełnia centrum konferencyjno-bankietowe zaprojektowane dla wydarzeń goszczących nawet do 300 osób.

Prowadzone obecnie prace renowacyjne obejmują cały obiekt. Ich rezultatem będą nowoczesne wnętrza, którym ton nadadzą z jednej strony industrialne materiały konstrukcyjne, takie jak surowe cegły i stal, z drugiej zaś eleganckie drewniane wykończenia i miedziane detale. Wystrój uzupełnią minimalistyczne meble w odcieniach brązu, zieleni i granatu oraz rozproszone oświetlenie, dzięki czemu hotel Golden Tulip Warsaw Centre nabierze charakteru przestronnego, a zarazem przytulnego loftu.



W wystroju hotelowych pokojów zadbano o funkcjonalność i dobre wykorzystanie przestrzeni, oddzielając za pomocą eleganckiego przepierzenia część zasadniczą z łóżkiem, strefą wypoczynkową i stanowiskiem roboczym od strefy obejmującej łazienkę, toaletę i garderobę. Części publiczne hotelu to z kolei słoneczne miejsca stworzone z myślą o budowaniu społeczności. Wysokie, jasne wnętrza lobby, restauracji czy przeszklonego patio mają zachęcać gości do wspólnej pracy i zabawy, a tym, którzy cenią sobie ciszę i spokój, pozwolić z łatwością znaleźć miejsce, w którym będą mogli cieszyć się prywatnością, przebywając pośród ludzi.

– Chcemy, aby dzięki realizowanej właśnie inwestycji hotel Golden Tulip Warsaw Centre stał się prawdziwą wizytówką naszej flagowej marki w sercu Warszawy. Nowe aranżacje pokoi, części wspólnych oraz centrum konferencyjno-bankietowego przygotowano zgodnie z filozofią Golden Tulip. Wszystkie hotelowe wnętrza będą zatem oferować naszym gościom przestrzeń, w której praca i czas wolny łączą się w doskonałej harmonii. Czy to podczas wyjazdów służbowych lub wypoczynkowych, czy przy okazji organizowania spotkań biznesowych, integracji lub innych wydarzeń, jestem przekonany, że wszyscy goście hotelu Golden Tulip Warsaw Centre odkryją pełne znaczenie naszego brandowego hasła: „Playtime. Anytime”, w myśl którego realizujemy ten projekt – mówi François Delattre, Director Integration Management, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad hotelami grupy Louvre Hotels w Polsce i Niemczech.



Ponowne otwarcie hotelu Golden Tulip Warsaw Centre zaplanowano na 2021 rok.