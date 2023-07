Piąty hotel sieci Gołębiewski miał przyjmować gości od 2021 roku. Pandemia pokrzyżowała inwestorowi plany. Kolejnym terminem otwarcia giganta w Pobierowie miały być wakacje 2022, a ostatnio sezon wakacyjny 2023. Czy to się może udać?

Złudzenia bliskiego otwarcia towarzyszyły nam przez całe lato 2022 r.

Luksusowy hotel Gołębiewski Pobierowo jest nadal w procesie wykończeniowym.

Na chwilę obecną nie ma decyzji dotyczących planów otwarcia hotelu w najbliższym czasie.

Pierwszym prawdziwym sygnałem planów otwarcia Pobierowa będzie zmiana na stronie internetowej sieci Hoteli Gołębiewski.

W serwisie internetowym Hotele Gołębiewski przybędzie zakładka prezentująca obiekt.

W pierwszej kolejności pojawi się możliwość zakładania rezerwacji z wyprzedzeniem, dopiero w jakiś czas potem hotel Gołębiewski Pobierowo przyjmie gości, rozpoczynając działalność operacyjną.

Stanie się to najprawdopodobniej już w nowym sezonie, latem w 2024r.

Sieć informuje, że w chwili, gdy hotel będzie się zbliżał do otwarcia i będzie gotowy do inauguracji, wówczas na stronie internetowej Hotele Gołębiewski pojawi się stosowny komunikat.

Hotele Gołębiewski to sieć największych hoteli w Polsce. Wypoczywa się tutaj z rozmachem. Cztery obiekty rozpoczęły sezon wakacyjny 2023, na piąty, największy z hoteli, nazywany "Dubajem nad Bałtykiem" nadal czekamy.

Nikomu nie obiecujemy, że w te wakacje nasz hotel będzie gotowy - słyszymy w recepcjach Hotelu Gołębiewski.

Nikt nie zna realnej daty otwarcia hotelu, a sieć w tej sprawie milczy jak zaklęta.

Nie ma żadnych informacji dotyczących otwarcia. Jeśli hotel w Pobierowie będzie zaczynał działalność, to wszystkie informacje i terminy będzie można znaleźć na naszej oficjalne stronie internetowej - informuje dział rezerwacji.

A póki co, jest podobnie, jak było w dwóch poprzednich sezonach: na stronach internetowych Hoteli Gołębiewski rezerwacji na pobyty nad morzem w obiekcie Gołębiewski Pobierowo nie ma jak zakładać.

Dubaj nad Bałtykiem: luksus, rozmach i skala

Spektakularny obiekt Gołębiewskiego wygląda jak ogromny prom pasażerski na tle morza.

Pokoje są tu przestronne jak w żadnym innym hotelu. Twórca hotelu podkreślał, że są wygodne, a ich wielkość zbliża się do 60 mkw.

To dlatego, że zmarły w czerwcu rok temu Tadeusz Gołębiewski uważał, że rodzina wypoczywa i dobrze czuje się na wakacjach w hotelu wtedy, kiedy ma do dyspozycji przestrzeń porównywalną do typowego mieszkania, czyli właśnie około 50 mkw.

W swoich hotelach Tadeusz Gołębiewski zawsze komponował ofertę bogatą i kompleksową, tak, aby gościom czas mijał miło i szybko.

Cztery luksusowe obiekty Gołębiewskiego zlokalizowane są w:

Wiśle

Karpaczu,

Białymstoku,

nad jeziorem Tałty na Mazurach.

Piąty hotel miał powstać nad morzem, w miejscowości Pobierowo. I mimo, że bryła budynku od bardzo dawna góruje nad lasem, to szczęśliwego końca inwestycji wciąż jeszcze nie widać.

Hotel Gołębiewski Pobierowo: "prawie" robi różnicę

Początkowo otwarcie hotelu zapowiadano na rok 2021 roku, jednak pandemia skutecznie zahamowała postęp prac przy budowie hotelu.

W sezonie 2022 temat otwarcia jak bumerang wracał w pytaniach do przedsiębiorcy, a Gołębiewski zapewniał, że robi wszystko co możliwe, by swój nowy obiekt jak najszybciej otworzyć.

Spekulowano, że na pierwszy rzut gościom zostanie oddany tylko częściowo wykończony i wyposażony obiekt.

Już wcześniej pokazywane były wnętrza gotowych restauracji i zmieniający się krajobraz przed luksusowym gigantem.

Pobierowo podgrzewa atmosferę i przyciąga uwagę

I choć Hotel Gołębiewski Pobierowo pokazał nowe zdjęcia wnętrz zaskakujących przepychem, to informacje płynące z sieci wskazują, że otwarcia w tym sezonie nie będzie.

Działania związane z przygotowaniem wielkiego otwarcia z całą pewnością trwają.

Z całą pewnością godne będą miejsca, które ze względu na swoją unikalność zyskało sobie sławę "Dubaju nad Bałtykiem".

Profesjonalną sesję zdjęciową obiektu wykonał Adam Brzoza, fotograf współpracujący z National Geographic Poland.

Można na nich łatwo dostrzec to, co ma być gigantyczną przewagą Hotelu Gołębiewski Pobierowo: niespotykaną skalę obiektu i mnogości dostępnych rozrywek.

Hotel liczy sobie 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne.

Docelowo będzie mógł podejmować powyżej trzech tysięcy gości, rozlokowanych w 1 tys. 200 pokojach. 80 proc. z nich to pokoje z widokiem na morze.

Gołębiewski Pobierowo - biznesowe centrum konferencyjne

W obiekcie przewidziano także centrum kongresowe z prawdziwego zdarzenia, w skład którego wejdzie wiele różnych sal konferencyjnych.

Będą działać dwie duże restauracje i liczne mniejsze kawiarenki, na przykład kawiarenka widokowa czy kawiarenka sportowa.

Na terenie hotelu Gołębiewski w Pobierowie znajdą się także:

kompleks SPA;

strefa rozrywki;

boiska do gry w piłkę siatkową, koszykową i do piłki nożnej;

korty tenisowe;

specjalne strefy dla dzieci;

salon gier dla dzieci;

kręgielnia;

sala bilardowa;

cztery parkingi.

