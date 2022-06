Google sprzawdził, gdzie Polacy chcą jechać na wakacje

Okres przed wakacjami to dla wielu ostatni moment na wybór miejsca na letni urlop. Jak podaje Google, liczba wyszukiwań noclegów wzrosła w maju aż o 40 proc. w skali rok do roku.

W tym roku liczba wyszukiwanych haseł dotyczących lotów była znacznie wyższa niż nawet w latach przed pandemią.

Chętniej niż rok temu turyści wybierają podróże zagraniczne.

Wyszukiwania związane z podróżami w Google w maju 2022 przewyższyły poziom wyszukiwań z czasu przed pandemią, czyli z lipca 2019.

W maju 2022, Polki i Polacy znacznie częściej szukali zarówno noclegów na wakacje (wzrost o 40 proc. w maju w skali rok do roku), jak i lotów (wzrost o 20 proc. w maju 2022 w skali rok do roku). Co więcej, o 45 proc. wzrosła liczba wyszukiwań lotów (porównując maj 2022 do maja 2019, czyli do czasu jeszcze przed pandemią).

Już rok temu widzieliśmy znaczącą zmianę trendu w preferencjach Polek i Polaków co do wyboru kierunków wakacyjnych w porównaniu do pierwszych, “pandemicznych” wakacji w 2020 - mówi Jacek Bisiński, Travel Industry Manager w Google.

- Pojawiło się większe zainteresowanie podróżami lotniczymi oraz coraz chętniej planowane były podróże zagraniczne. Dziś z pewnością możemy potwierdzić hipotezę, że w pierwsze wakacje bez znaczących obostrzeń Polki i Polacy wrócą do przedpandemicznych przyzwyczajeń i będą przypominały bardziej 2019 rok niż poprzednie lata w trakcie pandemii. Mówi o tym na pewno wielkość wyszukiwań związanych z lotami, która w maju 2022 już przekroczyła rekordowy poziom z lipca 2019 – dodaje.

Energylandia znów numerem 1 w Google

Wakacyjne planowanie sprzyja też wyszukiwaniu i sprawdzaniu atrakcji turystycznych w różnych regionach. W maju tego roku hasła powiązane z atrakcjami turystycznymi były wyszukiwane przez Polki i Polaków o 20 proc. częściej niż w roku ubiegłym. Wśród najpopularniejszych atrakcji turystycznych kolejny raz prym wiedzie Energylandia. Wśród topowych 10 lokalizacji znalazły się także: Zakopane, Park wodny Suntago, Szklarska Poręba, Kazimierz Dolny, Karpacz, Zoo we Wrocławiu, Kołobrzeg, Szczyrk i Bieszczady.

Włochy, Grecja i Hiszpania, czyli śródziemnomorskie wakacje

W maju 2022 roku 55 proc. wyszukiwań związanych z podróżami w Polsce dotyczyło lokalizacji w naszym kraju, a kierunki zagraniczne stanowiły 45 proc. Liczby te praktycznie pokrywają się z danymi sprzed pandemii, czyli z 2019 roku: wtedy podróże krajowe stanowiły 56 proc. wyszukiwań, a zagraniczne - 44 proc.. Zarówno w 2020 roku, jak i 2021 obserwowaliśmy zmianę - wtedy lokalizacje w Polsce zdecydowanie dominowały nad tymi zagranicznymi i stanowiły ponad 60 proc. wszystkich wyszukiwań lokalizacji wakacyjnych.

Wyszukiwania w Google wskazują, że zachowania podróżnicze Polek i Polaków w kontekście turystyki lokalnej w porównaniu do zagranicznej wróciły do poziomu sprzed pandemii – komentuje Jacek Bisiński.

– Co więcej, hasło “tanie loty” cieszy się zainteresowaniem na niespotykanym dotąd poziomie: w maju 2022 jego popularność wzrosła o 138 proc. w zestawieniu rok do roku - dodaje.

Jakie kierunki zagraniczne cieszą się wśród Polaków największym zainteresowaniem w 2022 roku? W czołówce znalazły się kolejno: Włochy, Grecja, Hiszpania, Turcja oraz Chorwacja. Kraje takie jak Egipt, Malediwy czy Dominikana, które w czasie pandemii zyskały na popularności ze względu na brak obowiązujących obostrzeń dotyczących wjazdu, powróciły na miejsca sprzed pandemii: czyli kolejno na 13., 34. i 41. miejsca.