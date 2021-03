Google wychodzi naprzeciw hotelom i biurom turystycznym na całym świecie

Google, począwszy od tego tygodnia, umożliwi hotelom i biurom turystycznym na całym świecie bezpłatne wyświetlanie swoich ofert i linków do rezerwacji hoteli. Dzięki dostępowi do szerszego zakresu ofert i cen hoteli, użytkownicy będą mieli większy wybór podczas planowania podróży oraz podejmowania decyzji dotyczących rezerwacji noclegów.

Ostatni rok był szczególnie trudny zarówno dla podróżujących, jak i dla branży turystycznej. Kiedy swobodne podróżowanie zostanie wznowione, ważne jest, aby turyści mogli znaleźć bez problemu w internecie wszystkie niezbędne informacje i oferty hoteli oraz biur podróży. Do tej pory użytkownicy często szukali ofert hoteli w Google - linki do rezerwacji wyświetlane są w ramach reklam, wraz z informacjami o cenach i dostępności wolnych miejsc dla określonych dat podróży. Jest to także źródło potencjalnych klientów dla branży turystycznej, które zostanie wzbogacone o nową, bezpłatną funkcję.

Począwszy od tego tygodnia Google umożliwi hotelom i biurom turystycznym na całym świecie bezpłatne wyświetlanie linków do rezerwacji. Dla wszystkich hoteli i biur podróży zmiana ta oznacza nowy, bezpłatny sposób dotarcia do potencjalnych klientów. W przypadku obecnych reklamodawców bezpłatne linki do rezerwacji mogą zwiększyć zasięg istniejących kampanii reklamowych. Partnerzy, którzy już uczestniczą w Hotel Prices API i Hotel Ads, nie muszą podejmować żadnych dalszych działań, aby pojawiać się w bezpłatnych linkach do rezerwacji, a każdy nowy hotel lub biuro podróży może skorzystać z funkcji za pośrednictwem swojego konta Hotel Center.

Dzisiejsza aktualizacja jest częścią projektu Google, który ma zapewnić użytkownikom dostęp do wszystkich dostępnych dla nich ofert, zapewniając firmom bezpłatne i łatwe sposoby nawiązywania kontaktu z użytkownikami w Google. Na początku ubiegłego roku Google udostępnił możliwość bezpłatnego wyświetlania ofert w ramach Loty Google, zaś w kwietniu wprowadził kartę Zakupy, na której można znaleźć bezpłatne oferty sklepów internetowych.