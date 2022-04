Gości Zatoru i Energylandii czeka opłata turystyczna

Gmina Zator wprowadza podatek turystyczny.

Park rozrywki Energylandia z roku na rok przyciąga więcej turystów.

Władze Zatoru do decyzji o wprowadzeniu opłaty skłoniły rosnące ceny utrzymania bazy noclegowej.

Atrakcje w regionie przyciągają turystów, z tego powodu od pierwszego kwietnia w Zatorze zwiedzający zapłacą dwa złote za dobę. Mariusz Makuch, burmistrz Zatora wylicza dla portalu oswiecim.naszemiasto.pl, że dzięki zmianie do gminy trafi około 200 tys. zł.

W regionie baza noclegowa to ok. 140 podmiotów. Do ich właścicieli będzie należało pobieranie opłaty w okresie od 1 do 30 kwietnia. Gmina przygotowała system elektroniczny, który zastąpi dotychczasową procedurę wystawiania dowodów płatności.