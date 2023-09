Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town najlepiej oceniony wśród gości sieci Best Western.

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town to trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w sercu Olsztyna, zaledwie 600 metrów od Starego Miasta.

Do dyspozycji gości pozostają 83 pokoje o zróżnicowanym standardzie oraz klimatyczna restauracja.

Po niedawnej modernizacji, hotel stał się jednym z najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-konferencyjnych w mieście.

Na podstawie danych z aplikacji Medallia Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town zajął pierwsze miejsce w najważniejszym wskaźniku satysfakcji z pobytu w hotelach Best Western gości za sierpień 2023.

Wskaźnik ten określa najwyższy średni wynik satysfakcji "Overall Score" uzyskany wyłącznie na podstawie recenzji on-line.

- To wyjątkowe wyróżnienie naszej ciężkiej pracy, ponieważ udało się uzyskać taki wynik w momencie, kiedy hotel miał średnie obłożenie na poziomie 90 proc. Zostaliśmy ocenieni najwyżej wśród hoteli naszego regionu w aż 4 kategoriach. Dziękujemy bardzo za Wasze zaufanie. Wasze opinie dają nam motywację do dalszej ciężkiej pracy - mówi dyrektor BWP Hotel Olsztyn Old Town, Łukasz Uliszewski.

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town dysponuje czterema salami konferencyjnymi w tym salą bankietową, umożliwiającą organizację przyjęć dla nawet 150 osób. W obiekcie znajduję się parking podziemny.

