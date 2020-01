Goście hoteli zapłacą za droższy prąd dla biznesu?

Początek roku tradycyjnie oznacza podwyżki cen mediów, które z kolei przekładają się na wyższe ceny produktów i usług. Boleśnie odczuwa to w swoich budżetach chociażby branża hotelarska, która znacznie więcej musi zapłacić, m.in. za wywóz śmieci. Większość samorządów podniosło opłaty o kilkadziesiąt procent, a w Warszawie jest to nawet 300 proc.

Coraz droższa jest także żywność. Wzrost cen energii sprawia, iż wzrastają koszty jej produkcji, transportu i przechowywania, a to znajduje odzwierciedlenie w cenach. Tymczasem zapasy nierzadko przewyższają hotelowe potrzeby, trudno bowiem oszacować, ilu gości zjawi się na śniadaniu, czy kolacji. Przez to część porcji okazuje się zbędna i ostatecznie trafia do odpadów.

Mimo to hotelarze niechętnie odnoszą się do pomysłu przerzucania dodatkowych wydatków na swoich gości. Przy tak dużej konkurencji, jaka panuje w branży, szczególnie poza sezonem mogłoby to skutkować spadkiem sprzedaży noclegów.

Takiego wyjścia nie mają często mniejsi podwykonawcy, np. lokalni producenci żywności, czy zewnętrzne firmy sprzątające, które współpracują z hotelami. To może oznaczać, że także właściciele obiektów będą musieli zweryfikować swoją cenową politykę.

Hotele bez rekompensat za podwyżki

Biznes musiał zmierzyć się z podwyżkami za prąd już w połowie 2019 roku. Wtedy rząd znowelizował ustawę zamrażającą ceny energii, wyłączając z niej średnie i duże podmioty biznesowe. W zamian uruchomił fundusz, z którego mogły otrzymać częściowe rekompensaty opłat poniesionych na ten cel w II połowie roku. Nie wszystkie skorzystały z tej możliwości, ale mimo to większość ze względów, m.in. wizerunkowych, nie zdecydowało się podnieść cen swoich usług, czy produktów, traktując to jako ostateczność.

Jednak w 2020 roku ta opcja się kończy: Ministerstwo Rozwoju poinformowało, iż nie planuje kontynuacji dofinansowania. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz tłumaczyła, iż spodziewany wzrost cen za prąd dla firmy nie będzie drastyczny i dlatego nie ma uzasadnienia dla podobnych działań. Dodawała także, iż w Polsce bardzo dobrze rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii i ofert prosumenckich, które zdobywają coraz większą liczbę zwolenników wśród biznesu.

