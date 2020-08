Goście Interferie z opieką medyczną

– Pandemia wpłynęła na wiele naszych zachowań i sprawiła, że troska o zdrowie stała się najważniejszym kryterium przy wyborze miejsca wypoczynku. Branża hotelarska szczególnie teraz potrzebuje wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa swoim gościom. Nasze usługi telemedyczne stanowią odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi sektor turystyczny – mówi Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie.

– Naszym celem jest pomoc pacjentom, którzy mają utrudniony dostęp do opieki medycznej w czasie wyjazdu czy urlopu. Każdy, kto wybiera się na urlop, chce mieć pewność, że w razie potrzeby w łatwy sposób będzie mógł uzyskać szybką poradę lekarską, e-receptę czy skierowanie na badania. Okres społecznej kwarantanny pokazał, że Polacy przekonali się do rozwiązań telemedycznych i chętnie z nich korzystają – mówi Oliwer Kubicki, członek Zarządu PZU Zdrowie odpowiedzialny za obszar innowacji.

Dzięki rozwiązaniu PZU Zdrowie goście będą mogli bezpłatnie skorzystać z porad telemedycznych. Niezależnie od pory dnia otrzymają fachową pomoc lekarską. W razie potrzeby zostanie im wystawione skierowanie na badania oraz e-recepta.

Nowa oferta PZU Zdrowie dostępna jest dla wszystkich sieci hotelarskich w Polsce, które chcą zapewnić bezpieczeństwo gości i uatrakcyjnić swoją ofertę . W ramach współpracy z Interferie skorzystają z niej goście wypoczywający w hotelach i obiektach położonych w Świnoujściu, Dąbkach, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie. Podczas meldowania się w hotelu gość otrzyma kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do teleporad internisty i pediatry poprzez portal mojePZU. Opieka telemedyczna PZU Zdrowie trwa przez cały okres pozostawania w hotelu w ramach pobytów 7 i 14-dniowych. Z usługi można skorzystać przez cały rok.

– Rok 2020 na długo wpisze się w strategię każdej firmy, tym bardziej w branży turystycznej. Zamknięcie hoteli, obiektów wypoczynkowych uzmysłowiło analitykom oraz właścicielom, jak bardzo kosztochłonna i wrażliwa jest ta branża. Covid-19 to trudny i bolesny okres dla nas wszystkich, ale z drugiej strony dający potężny impuls do wprowadzania zmian korzystnych dla Klientów. W moim przekonaniu to właśnie teraz rodzą się innowacje w branży hotelarskiej, np. współdziałanie różnych grup interesariuszy w tworzeniu oferty, dotychczas nieznanej – mówi Urszula Bąkowska-Morawska, Wiceprezes Zarządu Interferie.

– Zadowolenie Gości jest dla Spółki zawsze najważniejsze. Inspiracją i motywacją do podwyższania standardu usług są zmieniające się potrzeby Gości, którzy wyznaczają kierunki coraz lepszego rozwoju. Dzięki współpracy z PZU Zdrowie możemy rozszerzyć pakiety o kolejny nowy produkt na rynku turystycznym, a mianowicie świadczenie usług medycznych w formie konsultacji telefonicznych w ramach pakietów pobytowych – mówi Łukasz Ciołek, Prezes Zarządu Interferie.