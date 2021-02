Goście wracają na Walentynki również do hoteli miejskich

- Goście mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty cenowej, dlatego w weekend spodziewamy się kilkudziesięcioprocentowego obłożenia spośród udostępnionych miejsc. Jednak w ciągu tygodnia zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze. To podobna sytuacja do tej, jaką obserwowaliśmy na jesień - mówi Joanna Ostrowska, zarządzającej rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie, w skład której wchodzą Hotel Kossak, Hotel Senacki, a także będący w trakcie inwestycji Hotel Nobilium.

Przed nami wyjątkowy weekend. Hotele, które zostały zamknięte pod koniec listopada, znów będą mogły przyjmować wszystkich gości. Ogłoszona w zeszłym tygodniu decyzja spowodowała, że telefony rozdzwoniły się nie tylko w obiektach w górach i nad morzem, ale i w miastach. Przykładem jest Kraków.

- Widzimy zdecydowane ożywienie. Od najbliższego piątku do niedzieli jest sporo rezerwacji, spodziewamy się ok. 30-40 proc. obłożenia spośród udostępnionych miejsc, co, jak na realia ostatnich miesięcy, jest wynikiem zadowalającym. Ludzie chcą wyjechać gdziekolwiek i chociaż na chwilę odpocząć od pandemicznej rzeczywistości - mówi Joanna Ostrowska, zarządzającej rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie, w skład której wchodzą Hotel Kossak, Hotel Senacki, a także będący w trakcie inwestycji Hotel Nobilium.

A ci, którzy zdecydują się na wyjazd, mogą liczyć na atrakcyjną ofertę pobytową, która wzbogacona jest różnego rodzaju dodatkami. W przypadku Hotelu Kossak jest to na przykład pobyt walentynkowy w Royal Panorama Suite, z którego rozpościera się widok na zakole Wisły oraz Wawel z romantyczną, autorską kolacją przygotowaną i zaserwowaną przez szefa kuchni Kossaka Michała Kuduka bezpośrednio w apartamencie. Do tego butelka wina oraz deser, a także śniadanie serwowane bezpośrednio do pokoju. Ma być romantycznie, ale równocześnie w rygorze sanitarnym.

- W związku z tym, że wszystkie posiłki będą serwowane do pokojów, przykładamy jeszcze większą uwagę do funkcjonowania room service oraz gastronomii, bo ważne jest dla nas, aby było nie tylko bezpiecznie, ale jednocześnie jak najbardziej komfortowo dla naszych gości - mówi Joanna Ostrowska. - Od samego początku pandemii działamy w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Poza standardowymi działaniami nasi goście w każdym momencie mogą poprosić m.in. o dodatkowe ozonowanie pokoju - dodaje zarządzającej rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie.

